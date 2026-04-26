Geleneksel spor mirasımızın en görkemli halkalarından biri olan ve kıtaları birbirine bağlayan özel rotalarıyla dünya bisiklet camiasının gözde organizasyonu haline gelen 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2026) için geri sayım sona erdi. Profesyonel bisikletçilerin yarışına sahne olacak bu büyük organizasyon, Türkiye’nin etkileyici coğrafyasını bir kez daha küresel bir vitrine taşıyor. Ege kıyılarından yükselen pedal sesleri Anadolu’nun iç kesimlerine doğru ilerlerken; hem sporcular hem de izleyiciler için unutulmaz bir serüvenin kapıları aralanıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 61. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu hangi kanalda? 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2026), 26 Nisan - 3 Mayıs 2026 tarihleri arasında Türkiye'nin Ege kıyılarından başlayıp Anadolu'nun iç kesimlerine doğru ilerleyen 8 etaptan oluşan profesyonel bir bisiklet yarışıdır. Organizasyon 26 Nisan 2026 Pazar günü Çeşme'den başlayıp 3 Mayıs 2026'da Ankara'da sona erecektir. Toplam 8 gün sürecek yarış, 8 ayrı etapta koşulacaktır. Dünyanın farklı ülkelerinden 23 profesyonel ekip ve yaklaşık 161 bisikletçi mücadele edecektir. Yarışlar TRT Spor ve Eurosport üzerinden canlı olarak takip edilebilecek ve genel olarak 12:30 ile 14:30 saatleri arasında yayınlanacaktır.

CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 26 Nisan 2026 Pazar günü İzmir’in popüler turizm noktası Çeşme’den start aldı. Toplam 8 gün sürecek bu büyük organizasyon, 8 ayrı etapta koşulacak ve sporcuların yoğun mücadelesi 3 Mayıs 2026 tarihinde başkent Ankara’da tamamlanacak. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen 23 profesyonel ekip ve yaklaşık 161 bisikletçi, Türkiye’nin doğal ve tarihi güzellikleri eşliğinde derece mücadelesi verecek.

TUR 2026 ETAPLARI VE GÜZERGÂH BİLGİSİ

Etap (26 Nisan): Çeşme-Selçuk, 148,7 kilometre

Etap (27 Nisan): Aydın-Marmaris, 152,8 kilometre

Etap (28 Nisan): Marmaris-Kıran, 132,7 kilometre

Etap (29 Nisan): Marmaris-Fethiye, 130,4 kilometre

Etap (30 Nisan): Patara-Kemer, 180,7 kilometre

Etap (1 Mayıs): Antalya-Feslikan, 127,9 kilometre

Etap (2 Mayıs): Antalya-Antalya, 152,8 kilometre

Etap (3 Mayıs): Ankara-Ankara, 105,2 kilometre

CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sporseverlerin merakla beklediği yarışlar, her gün öğle saatlerinde canlı yayınlarla izleyiciyle buluşacak. TUR 2026 etapları genel olarak 12:30 ile 14:30 saatleri arasında yayıncı kuruluşlar tarafından ekranlara taşınacak. Yarış heyecanı, her yıl olduğu gibi bu yıl da TRT Spor ve Eurosport üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Dünya Turu takımları:

XDS Astana Team (Kazakistan),

Alpecin-Premier Tech (Belçika),

Team Picnic PostNL (Hollanda)

Profesyonel takımlar:

Burgos-Burpellet-BH (İspanya), Caja Rural-Seguros RGA (İspanya), Equipo Kern Pharma (İspanya), Euskaltel-Euskadi (İspanya), Team Flanders-Baloise (Belçika), Team Novo Nordisk (ABD), Team Polti VisitMalta (İtalya), Solution Tech Nippo Ralli (İtalya), TotalEnergies (Fransa), Rose Rockets (Fransa), Bardiani CSF 7 Saber (İtalya), Cofidis (Fransa), MBH Bank Ballan CSB (Macaristan), Modern Adventure Pro Cycling (ABD)

Kıta takımları:

İstanbul Team (Türkiye), Konya Büyükşehir Belediyespor (Türkiye), Muğla Büyükşehir Belediyespor (Türkiye), Spor Toto Cycling Team (Türkiye), ATT Investments (Çekya), Tarteletto-Isorex Team (Belçika)