Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

61. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu hangi kanalda?

Dünya bisiklet takviminin en saygın organizasyonlarından biri olan 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2026), bu yıl da heyecan dolu etapları ve güçlü sporcu kadrosuyla sporseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. “Gelenekten Geleceğe” temasıyla organize edilen etkinlik, Ege’nin mavisinden İç Anadolu’nun merkezine uzanan 1.133,5 kilometrelik dev bir parkurda gerçekleştirilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 13:09
|
GÜNCELLEME:
26.04.2026
saat ikonu 13:09

Geleneksel spor mirasımızın en görkemli halkalarından biri olan ve kıtaları birbirine bağlayan özel rotalarıyla dünya bisiklet camiasının gözde organizasyonu haline gelen 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2026) için geri sayım sona erdi. Profesyonel bisikletçilerin yarışına sahne olacak bu büyük organizasyon, Türkiye’nin etkileyici coğrafyasını bir kez daha küresel bir vitrine taşıyor. Ege kıyılarından yükselen pedal sesleri Anadolu’nun iç kesimlerine doğru ilerlerken; hem sporcular hem de izleyiciler için unutulmaz bir serüvenin kapıları aralanıyor.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2026), 26 Nisan - 3 Mayıs 2026 tarihleri arasında Türkiye'nin Ege kıyılarından başlayıp Anadolu'nun iç kesimlerine doğru ilerleyen 8 etaptan oluşan profesyonel bir bisiklet yarışıdır.
Organizasyon 26 Nisan 2026 Pazar günü Çeşme'den başlayıp 3 Mayıs 2026'da Ankara'da sona erecektir.
Toplam 8 gün sürecek yarış, 8 ayrı etapta koşulacaktır.
Dünyanın farklı ülkelerinden 23 profesyonel ekip ve yaklaşık 161 bisikletçi mücadele edecektir.
Yarışlar TRT Spor ve Eurosport üzerinden canlı olarak takip edilebilecek ve genel olarak 12:30 ile 14:30 saatleri arasında yayınlanacaktır.
CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 26 Nisan 2026 Pazar günü İzmir’in popüler turizm noktası Çeşme’den start aldı. Toplam 8 gün sürecek bu büyük organizasyon, 8 ayrı etapta koşulacak ve sporcuların yoğun mücadelesi 3 Mayıs 2026 tarihinde başkent Ankara’da tamamlanacak. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen 23 profesyonel ekip ve yaklaşık 161 bisikletçi, Türkiye’nin doğal ve tarihi güzellikleri eşliğinde derece mücadelesi verecek.

TUR 2026 ETAPLARI VE GÜZERGÂH BİLGİSİ

  • Etap (26 Nisan): Çeşme-Selçuk, 148,7 kilometre
  • Etap (27 Nisan): Aydın-Marmaris, 152,8 kilometre
  • Etap (28 Nisan): Marmaris-Kıran, 132,7 kilometre
  • Etap (29 Nisan): Marmaris-Fethiye, 130,4 kilometre
  • Etap (30 Nisan): Patara-Kemer, 180,7 kilometre
  • Etap (1 Mayıs): Antalya-Feslikan, 127,9 kilometre
  • Etap (2 Mayıs): Antalya-Antalya, 152,8 kilometre
  • Etap (3 Mayıs): Ankara-Ankara, 105,2 kilometre
CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sporseverlerin merakla beklediği yarışlar, her gün öğle saatlerinde canlı yayınlarla izleyiciyle buluşacak. TUR 2026 etapları genel olarak 12:30 ile 14:30 saatleri arasında yayıncı kuruluşlar tarafından ekranlara taşınacak. Yarış heyecanı, her yıl olduğu gibi bu yıl da TRT Spor ve Eurosport üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Dünya Turu takımları:

  • XDS Astana Team (Kazakistan),
  • Alpecin-Premier Tech (Belçika),
  • Team Picnic PostNL (Hollanda)
Profesyonel takımlar:

Burgos-Burpellet-BH (İspanya), Caja Rural-Seguros RGA (İspanya), Equipo Kern Pharma (İspanya), Euskaltel-Euskadi (İspanya), Team Flanders-Baloise (Belçika), Team Novo Nordisk (ABD), Team Polti VisitMalta (İtalya), Solution Tech Nippo Ralli (İtalya), TotalEnergies (Fransa), Rose Rockets (Fransa), Bardiani CSF 7 Saber (İtalya), Cofidis (Fransa), MBH Bank Ballan CSB (Macaristan), Modern Adventure Pro Cycling (ABD)

Kıta takımları:

İstanbul Team (Türkiye), Konya Büyükşehir Belediyespor (Türkiye), Muğla Büyükşehir Belediyespor (Türkiye), Spor Toto Cycling Team (Türkiye), ATT Investments (Çekya), Tarteletto-Isorex Team (Belçika)

ETİKETLER
#Spor Haberleri
#Bisiklet Yarışı
#Diğer
#Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
#Tur 2026
#Türkiye Etkinlikleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.