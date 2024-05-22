62. Türkiye Kupası sahibini bulacak! Beşiktaş - Trabzonspor karşı karşıya geliyor

22 May 2024 11:16 - Güncelleme : 22 May 2024 11:24

Bu sezon lig yarışından erken kopan Beşiktaş, yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlarının yüzün güldürmek isteyen Beşiktaş için bu maç büyük bir öneme sahip.

AVRUPA KARNESİ BU KUPADAN GEÇİYOR

Beşiktaş'ın gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmesinin yolu da bu maçtan geçiyor. Lig sıralamasında 5. durumda bulunan ve son hafta karşılaşacağı Kasımpaşa ile Avrupa vizesi almak için yarışan siyah-beyazlı ekip, kupayı kazanması halinde gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turuna katılacak.

AVRUPA İÇİN DİĞER BİR SEÇENEK İSE...

Beşiktaş kupayı kaybetmesi durumunda ise Kasımpaşa deplasmanında yenilmemeye çalışacak. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'yı yenerse RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor maçının sonucuna göre Avrupa kupalarına katılım durumu belli olacak.

Kara Kartallar, Kasımpaşa ile berabere kalması halinde UEFA Konferans Ligi ön eleme turlarına katılacak.

GHEZZAL'IN OYNAMA İHTİMALİ DÜŞÜK

Siyah-beyazlı takımda final öncesinde Rachid Ghezzal'ın durumu henüz netlik kazanamadı. Sakatlığı nedeniyle Atakaş Hatayspor maçında görev yapamayan tecrübeli oyuncunun Trabzonspor karşısında da görev yapması düşük ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Ghezzal'ın durumu sağlık heyetinin yapacağı son değerlendirmeden sonra netlik kazanacak.

Atakaş Hatayspor karşısında görev almayan bir başka isim olan Jackson Muleka ise kupa finalinde görev verilmesi durumunda forma giyebilecek.