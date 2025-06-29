99. Gazi Koşusu kazananı belli oldu

Son dakika haberi: At yarışlarında 99. Gazi Koşusu'nu Hulusi Çil'in sahibi olduğu, jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Cutha" isimli safkan kazandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana aralıksız düzenlenen ve Türk at yarışçılığının derbisi olarak gösterilen Gazi Koşusu, Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirildi. Canlı olarak ekrana gelen yarışı Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Cutha kazandı.

TOPLAM 46 MİLYON 335 BİN TL KAZANDI

Gazi Koşusu’nu kazanan at sahibine büyük bir gururun yanı sıra maddi olarak da bir servet kazandırdı. At sahibi, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 46 milyon 335 bin TL‘lik bir ikramiye kazandı.

GAZİ KOŞUSU'NUN TARİHÇESİ

Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi.

At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu.

Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu Mustafa Kemal Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.