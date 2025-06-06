A Milli Futbol Takım'dan, Kurban Bayramı mesajları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ABD kampında bulunan A Milli Futbol Takımı oyuncuları ve teknik heyetin Kurban Bayramı mesajını sosyal medya hesabından videolu olarak paylaştı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella, videoda Türkçe olarak "Mutlu bayramlar" dileğinde bulunurken, futbolcular ve antrenörler de tek tek İslam aleminin bayramını içtenlikle kutladı.

Paylaşım, millilerin birlik ve beraberlik ruhunu yansıtmasının yanı sıra, yurtdışında kamp yapan takımın bayram coşkusunu taraftarlarla buluşturdu.

https://x.com/MilliTakimlar/status/1930899730239823991