A Milli Futbol Takımı, ABD ile beşinci kez karşı karşıya geliyor

A Milli Futbol Takımı, Amerika kampı kapsamında özel maçta yarın TSİ 22.40’ta ABD ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Connecticut eyaletindeki Pratt & Whitney Stadyumu’nda oynanacak. Milliler, bu maçın ardından 11 Haziran Çarşamba günü Meksika ile özel bir karşılaşmaya daha çıkacak.

Türkiye ile ABD, bugüne kadar 4 kez karşılaştı. Bu maçlardan 1’i resmi, 3’ü özel karşılaşma olarak oynandı. Ay-yıldızlı ekip bu mücadelelerde 1 galibiyet alırken, ABD 2 kez kazandı. 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Geride kalan 4 maçta Türkiye 5 gol atarken, ABD 6 gol kaydetti. İki ekip en son 1 Haziran 2014’te karşılaşmış, ABD sahadan 2-1 galip ayrılmıştı.

Milliler 640. Maçına Çıkıyor

A Milli Takım, ABD maçıyla birlikte tarihindeki 640. karşılaşmasını oynayacak. Geride kalan 639 maçta 250 galibiyet (1’i hükmen), 239 mağlubiyet ve 150 beraberlik elde eden milliler, bu süreçte 876 gol atarken 913 gol yedi. Bu müsabakaların 354'ü resmi, 285’i özel karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Montella 22. Sınavında

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye'nin başında 22. maçına çıkacak. İtalyan çalıştırıcı, daha önce çıktığı 21 maçta 11 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. Bu maçların 16’sı resmi, 5’i özel karşılaşmalardı.

Maçın Hakemi Fernando Moron

ABD ile Türkiye arasındaki mücadeleyi Panama Futbol Federasyonu’ndan Fernando Moron yönetecek. Yardımcılıklarını Andres Vargas ve Alejandro Camarena üstlenecek. Dördüncü hakemlik görevini ise Dominik Cumhuriyeti’nden Randy Encarnacion yapacak.

Eksikler Dikkat Çekiyor

A Milli Takım’da sakatlıkları bulunan Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır, Salih Özcan ve Mustafa Hekimoğlu aday kadrodan çıkarıldı.



Millilerin Aday Kadrosu Şöyle:

Kaleciler:

Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer

Defans:

Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydın, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta Saha:

Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü

Forvet:

Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın