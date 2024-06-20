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A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 2 basamak geriledi

Editör: Faruk Arvas / Kaynak: AA
20 Haziran 2024 12:04 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 12:07
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 2 basamak geriledi

FIFA dünya sıralamasında 2 basamak gerileyen A Milli Futbol Takımı, 42. sırada yer aldı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan dünya sıralamasına göre 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılan Türkiye, organizasyon öncesi oynadığı 2 hazırlık maçından bir beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrılarak 1493 puanla 2 basamak geriledi ve 42. sıraya yerleşti.

Milli takımın EURO 2024 F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz 6. sırada kalırken, Çekya 2 basamak yükselerek 34. sıraya, Gürcistan ise 1 basamak yükselerek 74. sıraya çıktı.

İlk 3 sıranın değişmediği listede Arjantin zirvedeki yerini korudu. Listenin ikinci sırasında yine Fransa bulunurken, Belçika, 3. sırada yer aldı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 18 Temmuz 2024'te açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

Sıra    Takım    Puan    Sıralama Değişimi
1    Arjantin    1860    -
2    Fransa    1837    -
3    Belçika    1797    -
4    Brezilya    1791    +1
5    İngiltere    1787    -1
6    Portekiz    1747    -
7    Hollanda    1746    -
8    İspanya    1729    -
9    Hırvatistan    1728    +1
10    İtalya    1724    -1

Kaynak: AA
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