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A Milli Kadın Voleybol Takımı ABD'yi 3-2 devirdi!

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
03 Haziran 2024 01:43 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 01:55
A Milli Kadın Voleybol Takımı ABD&#039;yi 3-2 devirdi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) 8. karşılaşmasında ABD ile kozlarını paylaştı. Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan maçı Filenin Sultanları 3-2 kazandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup etti.

Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan zorlu karşılaşmayı kazanan ay-yıldızlılar böylelikle organizasyonda oynadığı 8. maçta 6. galibiyetini aldı.

Son VNL şampiyonu Filenin Sultanları, 11-16 Haziran tarihlerinde Hong Kong'da oynayacağı üçüncü hafta maçlarında Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak.

Salon: Kolej Park

Hakemler: Wim Cambre (Belçika), Andrea Puecher (İtalya)

ABD: Poulter, Larson, Ogbogu, Thompson, Plummer, Rettke (Wong-Orantes, Lanier, Hancock, Frantti, Skinner, Washington)

Türkiye: Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar, Elif Şahin (Gizem Örge, Tuğba Şenoğlu İvegin, Ayça Aykaç, Cansu Özbay, İlkin Aydın, Beyza Arıcı)

Setler: 25-21, 20-25, 21-25, 25-12, 12-15

Süre: 117 dakika (25, 26, 27, 22, 17)

Kaynak: TGRT Haber
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