A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! Montella'dan sürpriz tercih

Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımı'nın ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu.

A Millî Futbol Takımımızın haziran ayında 2026 FIFA Dünya Kupası’nın ev sahiplerinden ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu belirlendi.

MİLLİ TAKIM MAÇLARI NE ZAMAN?

Dünya Kupası Elemeleri'nin ilk maçlarının kadrosunu da büyük oranda şekillendirecek bu iki maç ABD'de oynanacak. ABD maçı 7 Haziran'da Meksika müsabakası ise 11 Haziran'da oynanacak.

KADRODA SÜRPRİZ İSİMLER VAR

Vincenzo Montella Milli Takım'a 29 futbolcu davet etti. Kadroda ilk kez yer alan oyuncular var.

İşte millilerin kadrosu...