A Milli Takım hazırlık maçları ne zaman kimlerle oynayacak?

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları çerçevesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Kuzey Makedonya ve Venezuela ile yapacağı hazırlık müsabakalarının tarihleri ve saatleri netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre milliler, hem Avrupa kıtasından hem de Güney Amerika’dan rakiplerle mücadele ederek turnuva öncesi form düzeyini deneyecek.
Ay-yıldızlı ekip, ilk hazırlık mücadelesinde Kuzey Makedonya ile sahaya çıkacak. Karşılaşma 1 Haziran Pazartesi günü İstanbul’daki Chobani Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.30’da başlayacak. Bu müsabaka, milli takımın taraftar desteğiyle sahaya çıkacağı kritik bir prova olacak.
A Milli Takım’ın ikinci hazırlık karşılaşması ise deplasmanda gerçekleştirilecek. Türkiye, 7 Haziran Pazar günü ABD’nin Florida eyaletine bağlı Fort Lauderdale şehrinde Venezuela ile karşı karşıya gelecek. Inter Miami FC Stadyumu’ndaki mücadele Türkiye saatiyle 01.00’de başlayacak.
Bu iki hazırlık müsabakası, milli takımın 2026 Dünya Kupası öncesindeki güncel durumunu analiz etmek açısından öne çıkıyor. Teknik ekip, farklı taktik planlarını sahaya yansıtarak kadro tercihlerini kesinleştirmeyi amaçlıyor. Avrupa ve Amerika kıtasından seçilen rakipler, Türkiye’nin farklı futbol anlayışlarına karşı performansını değerlendirme imkânı sağlayacak.