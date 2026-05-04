A Milli Takım hazırlık maçları ne zaman kimlerle oynayacak?

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı’nın oynayacağı iki kritik özel maçın programı duyuruldu. Türkiye, ilk olarak Kuzey Makedonya ile İstanbul’da, sonrasında Venezuela ile ABD’de karşı karşıya gelecek. Karşılaşmalar, teknik ekibin turnuva öncesi nihai değerlendirmeleri açısından önemli bir test niteliği taşıyor. Peki, A Milli Takım hazırlık maçları hangi tarihte, saat kaçta?

A Milli Takım hazırlık maçları ne zaman kimlerle oynayacak?
2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları çerçevesinde Türkiye A Milli Takımı’nın ve ile yapacağı hazırlık müsabakalarının tarihleri ve saatleri netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre milliler, hem Avrupa kıtasından hem de Güney Amerika’dan rakiplerle mücadele ederek turnuva öncesi form düzeyini deneyecek.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ve Venezuela ile hazırlık maçları yapacak.
Türkiye, ilk hazırlık maçını 1 Haziran Pazartesi günü İstanbul'daki Chobani Stadyumu'nda saat 20.30'da Kuzey Makedonya ile oynayacak.
İkinci hazırlık karşılaşması ise 7 Haziran Pazar günü ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale şehrinde Inter Miami FC Stadyumu'nda Türkiye saatiyle 01.00'de Venezuela'ya karşı oynanacak.
Bu maçlar, milli takımın turnuva öncesi form düzeyini denemesi ve güncel durumunu analiz etmesi açısından önem taşıyor.
A MİLLİ TAKIM HAZIRLIK MAÇLARI HANGİ TARİHTE?

Ay-yıldızlı ekip, ilk hazırlık mücadelesinde Kuzey Makedonya ile sahaya çıkacak. Karşılaşma 1 Haziran Pazartesi günü İstanbul’daki Chobani Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.30’da başlayacak. Bu müsabaka, milli takımın taraftar desteğiyle sahaya çıkacağı kritik bir prova olacak.

A Milli Takım’ın ikinci hazırlık karşılaşması ise deplasmanda gerçekleştirilecek. Türkiye, 7 Haziran Pazar günü ABD’nin Florida eyaletine bağlı Fort Lauderdale şehrinde Venezuela ile karşı karşıya gelecek. Inter Miami FC Stadyumu’ndaki mücadele Türkiye saatiyle 01.00’de başlayacak.

Bu iki hazırlık müsabakası, milli takımın 2026 Dünya Kupası öncesindeki güncel durumunu analiz etmek açısından öne çıkıyor. Teknik ekip, farklı taktik planlarını sahaya yansıtarak kadro tercihlerini kesinleştirmeyi amaçlıyor. Avrupa ve Amerika kıtasından seçilen rakipler, Türkiye’nin farklı futbol anlayışlarına karşı performansını değerlendirme imkânı sağlayacak.

