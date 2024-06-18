A Milli Takım, ilk maçında Gürcistan ile karşılaşıyor: İşte muhtemel 11'ler

18 Haziran 2024 10:27 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 10:29

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Milli Takım, Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. BVB Dortmund Stadı'nda oynanacak maç Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak. Milyonların heyecanla beklediği maç TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Türkiye Gürcistan ile 6. kez karşı karşıya gelecek. Turnuvaya zaferle başlamak isteyen "Bizim Çocuklar", grubun diğer maçlarında Portekiz ve Çekya ile karşılaşacak.

Türkiye, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 9. maçına Gürcistan'a karşı çıkacak. Montella'nın kulübede olduğu ilk 3 maçı kazanan Türkiye, sonraki 5 maçta galibiyet alamadı. Bu maçlarda 11 gol atan milliler, kalelerinde 12 gol gördü.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Mert, Kaan, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Salih, Hakan, Arda, Kenan, Kerem, Barış Alper

Gürcistan: Mamardashvili, Kverkvelia, Kashia, Dvali, Kakabadze, Kiteishvili, Kochorashvili, Shengelia, Chakvetadze; Kvaratskhelia, Mikautadze