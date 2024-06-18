A Milli Takım, ilk maçında Gürcistan ile karşılaşıyor: İşte muhtemel 11'ler
A Milli Takım, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki ilk maçında bugün Gürcistan ile karşılaşacak. 12 futbolcumuz ise bir ilk yaşayarak turnuvada oynama fırsatı bulacak.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Milli Takım, Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. BVB Dortmund Stadı'nda oynanacak maç Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak. Milyonların heyecanla beklediği maç TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Türkiye Gürcistan ile 6. kez karşı karşıya gelecek. Turnuvaya zaferle başlamak isteyen "Bizim Çocuklar", grubun diğer maçlarında Portekiz ve Çekya ile karşılaşacak.
Türkiye, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 9. maçına Gürcistan'a karşı çıkacak. Montella'nın kulübede olduğu ilk 3 maçı kazanan Türkiye, sonraki 5 maçta galibiyet alamadı. Bu maçlarda 11 gol atan milliler, kalelerinde 12 gol gördü.
MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Mert, Kaan, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Salih, Hakan, Arda, Kenan, Kerem, Barış Alper
Gürcistan: Mamardashvili, Kverkvelia, Kashia, Dvali, Kakabadze, Kiteishvili, Kochorashvili, Shengelia, Chakvetadze; Kvaratskhelia, Mikautadze