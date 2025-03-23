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 | Suat Vilgen

A Milli Takım Macaristan deplasmanında! Hedef A Ligi'ne yükselmek

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turunda 3-1 kazandığı maçın rövanşında bugün Macaristan'a konuk olacak. Ay-yıldızlı takımımız, skor avantajını iyi kullanarak A Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor. Peki Macaristan - Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte detaylar...

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A Milli Takım Macaristan deplasmanında! Hedef A Ligi'ne yükselmek
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
23.03.2025
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
23.03.2025
saat ikonu 11:30

UEFA Uluslar Ligi'nda kritik gün geldi çattı. A Milli Futbol Takımımız A/B play-off turu rövanş maçında bugün Macaristan'a konuk oluyor. Türkiye'de oynanan ilk maçta rakibini 3-1 mağlup eden ay-yıldızlı takım sahaya mutlak tur parolaıyla çıkacak.

MACARİSTAN TÜRKİYE MAAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Zwayer yönetecek. Müsabakada Zwayer'in yardımcılıklarını vatandaşları Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. Florian Badstübner ise 4. hakem olarak görev alacak. Macaristan - Türkiye maçı başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabaka TV8'den naklen yayınlanacak.

AVANTAJ BİZDE

İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan milli takım, Macaristan karşısında A Ligi'ne yükselmek için avantajlı olarak sahaya çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyette adını UEFA Uluslar A Ligi'ne yazdıracak.

MACARİSTAN'A EN AZ 2 FARK LAZIM

Macaristan'da 90 dakika sonunda ev sahibi ekibin iki farklı üstünlüğü durumunda ise uzatma bölümüne geçilecek. 15'er dakikalık uzatmalarda da iki farkın değişmemesi halinde seri penaltı atışları tur atlayan tarafı belirleyecek. Ev sahibi ekibin normal sürede turu geçmesi için üç ve üzeri farkla galip gelmesi gerekiyor.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

A Milli Futbol Takımı'nda kart cezaları sona eren Arda Güler ve Merih Demiral, maçta görev yapabilecek. Macaristan ile oynanan ilk maçta gördüğü kartla cezalı duruma düşen Orkun Kökçü ise rövanşta forma giyemeyecek.

Macaristan ile oynanan ilk karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Kaan Ayhan'ın durumu ise maç günü netlik kazanacak.

RAYYAN BANIYA ADAY SÜRPRİZİ

A Milli Takım'da Mert Günok ve Yunus Akgün ise sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Bu 2 ismin kadrodan çıkarılmasının ardından İtalya'nın Palermo ekibinde forma giyen savunma oyuncusu Rayyan Baniya aday kadroya dahil edildi. Baniya, dünkü antrenmanda takımla çalıştı.

ETİKETLER
#Macaristan
#a milli takım
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#Spor
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