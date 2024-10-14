A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan zemin isyanı

14 Ekim 2024 21:20 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 21:25

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'un 4. haftasında A Milli Futbol Takımı, İzlanda'ya ile kozlarını paylaşıyor... Teknik direktör Vincenzo Montella, zorlu maç öncesi açıklamalarda bulunurken sahanın zemini hakkında da konuştu.

UEFA Uluslar Ligi​ B Ligi 4. Grup'un 4. haftasında A Milli Futbol Takımı​, İzlanda'ya ile kozlarını paylaşıyor... Teknik direktör Vincenzo Montella​, zorlu maç öncesi açıklamalarda bulunurken sahanın zemini hakkında da konuştu.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ:

"Dürüst olmak gerekirse, 11'de herkes oynayabilir ama 11 kişiden fazla oynatamıyoruz. Herkes hak ediyor oynamayı ama şunu da eklemek lazım, kriter olarak şunu düşündüm, rakibimizin fiziksel gücü biraz daha fazla en yüksek teknik kapasitesi olduğunu düşündüğüm futbolcuları tercih ettim."

ZEMİN İSYANI

"Herhangi bir şekilde bahaneye gerek yok. Saha zemininin oynanabilecek kapasitede olduğunu düşünüyorum. Bu seviyede ısıtmanın olmaması bana enteresan geliyor. Umarım zemin bizden yana olur ve kendi kapasitemizi yansıtabiliriz. Bazı noktalarda buzlanmalar var. Umarım futbolumuzu gönül rahatlığıyla yansıtabiliriz." ifadelerini kullandı.