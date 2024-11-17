A Milli Takım'da sakatlık! Eren Dinkci kadrodan çıkarıldı
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
17 Kasım 2024 18:58 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 19:00
A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'ndeki Karadağ maçı öncesinde sakatlığı bulunan Eren Dinkci, kadrodan çıkarıldı.
TFF'nin yaptığı açıklamaya göre, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında 19 Kasım Salı günü Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda, Bundesliga ekiplerinden Freiburg forması giyen Eren Dinkci, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Karadağ müsabakası öncesinde Ümit Milli Takım kadrosunda bulunan Cihan Çanak ve Kayserisporlu Gökhan Sazdağı'nı kadroya dahil etmişti.
Kaynak: tgrthaber.com