A Milli Takım'dan Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu kararı
Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımı'nda Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy aday kadrosundan çıkarıldı. Beşiktaş'ın diğer genç futbolcusu Mustafa Hekimoğlu da Ümit Milli Takımı'nın kadrosuna geçirildi.
A Milli Takım UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk mücadelesinde Galler ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi aday kadroda değişiklik yaşandı.
A Milli Futbol Takımı'nda tedavisi devam eden Semih Kılıçsoy'un, Galler ve İzlanda maçları süresince tam olarak iyileşmeyeceği tespit edilmesinden dolayı aday kadrodan çıkarılarak tedavisine kulübünde devam edeceği açıklandı. Mustafa Hekimoğlu da Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosuna geçiş yaptı.
TFF'DEN AÇIKLAMA
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki mücadelesine 6 Eylül'de deplasmandaki Galler müsabakasıyla başlayacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.
Sol kasığındaki zorlanma şikayetiyle A Millî Takım kampına katılan Semih Kılıçsoy'un bir süredir devam eden tedavisi kapsamında yapılan muayene ve tetkikleri tamamlandı. Semih'in sakatlığının A Millî Takımımızın Galler ve İzlanda maçları süresince tam olarak iyileşmeyeceği tespit edildiğinden, oyuncumuzun aday kadrodan çıkarılarak tedavisine kulübünde devam etmesi uygun bulundu.
Ayrıca, Mustafa Hekimoğlu da UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino ile karşılaşacak Ümit Millî Takımımızın aday kadrosuna geçiş yaptı."