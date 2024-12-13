A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri belli oldu

13 Aralık 2024 14:50 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 15:24

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin rakipleri belli oldu. Türkiye, E grubunda yer aldı. Milli Takımımızın E Grubu'ndaki rakipleri İspanya-Hollanda maçının galibi, Gürcistan ve Bulgaristan oldu.

ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası​ Avrupa Elemeleri’nin grup kuraları bugün çekildi. FİFA’nın İsviçre’nin Zürih kentinde bulunan merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi töreni TSİ 14.00’te başladı. Kura çekimi sonucunda Türkiye​'nin rakipleri belli oldu. Türkiye, 2026 Dünya Kupası elemelerinde E grubunda yer aldı. MİLLİLERİMİZ E GRUBU'NDA YER ALDI Kura çekiminde 2. torbada bulunan A Milli Futbol Takımı, 4'lü ekiplerin olduğu grupta yer aldı. Milliler, E Grubu'nda; İspanya/Hollanda eşleşmesinin kazananı, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşti. Kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu adına TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Genel Sekreter Abdullah Ayaz, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ile A ve U21 Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay yer aldı. KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI Kura çekimi tamamlandı ve 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri​'ndeki gruplar belli oldu. A Grubu: Almanya/İtalya Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi, Slovakya, Kuzey İrlanda, Lüksemburg B Grubu: İsviçre, İsveç, Slovenya, Kosova C Grubu: Portekiz/Danimarka Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu, Yunanistan, İskoçya, Belarus D Grubu: Fransa/Hırvatistan Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi, Ukrayna, İzlanda, Azerbaycan E Grubu: İspanya/Hollanda Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi, Türkiye, Gürcistan, Bulgaristan F Grubu: Portekiz/Danimarka Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi, Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Ermenistan G Grubu: İspanya/Hollanda Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu, Polonya, Finlandiya, Litvanya, Malta H Grubu: Avusturya, Romanya, Bosna Hersek, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, San Marino I Grubu: Almanya/İtalya Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu, Norveç, İsrail, Estonya, Moldova J Grubu: Belçika, Galler, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Lihtenştayn K Grubu: İngiltere, Sırbistan, Arnavutluk, Letonya, Andorra L Grubu: Fransa/Hırvatistan Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu, Çekya, Karadağ, Faroe Adaları, Cebelitarık