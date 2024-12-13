A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri belli oldu
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin rakipleri belli oldu. Türkiye, E grubunda yer aldı. Milli Takımımızın E Grubu'ndaki rakipleri İspanya-Hollanda maçının galibi, Gürcistan ve Bulgaristan oldu.
ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin grup kuraları bugün çekildi. FİFA’nın İsviçre’nin Zürih kentinde bulunan merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi töreni TSİ 14.00’te başladı. Kura çekimi sonucunda Türkiye'nin rakipleri belli oldu. Türkiye, 2026 Dünya Kupası elemelerinde E grubunda yer aldı.
MİLLİLERİMİZ E GRUBU'NDA YER ALDI
Kura çekiminde 2. torbada bulunan A Milli Futbol Takımı, 4'lü ekiplerin olduğu grupta yer aldı. Milliler, E Grubu'nda; İspanya/Hollanda eşleşmesinin kazananı, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşti. Kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu adına TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Genel Sekreter Abdullah Ayaz, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ile A ve U21 Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay yer aldı.
KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
Kura çekimi tamamlandı ve 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki gruplar belli oldu.
A Grubu: Almanya/İtalya Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi, Slovakya, Kuzey İrlanda, Lüksemburg
B Grubu: İsviçre, İsveç, Slovenya, Kosova
C Grubu: Portekiz/Danimarka Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu, Yunanistan, İskoçya, Belarus
D Grubu: Fransa/Hırvatistan Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi, Ukrayna, İzlanda, Azerbaycan
E Grubu: İspanya/Hollanda Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi, Türkiye, Gürcistan, Bulgaristan
F Grubu: Portekiz/Danimarka Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi, Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Ermenistan
G Grubu: İspanya/Hollanda Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu, Polonya, Finlandiya, Litvanya, Malta
H Grubu: Avusturya, Romanya, Bosna Hersek, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, San Marino
I Grubu: Almanya/İtalya Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu, Norveç, İsrail, Estonya, Moldova
J Grubu: Belçika, Galler, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Lihtenştayn
K Grubu: İngiltere, Sırbistan, Arnavutluk, Letonya, Andorra
L Grubu: Fransa/Hırvatistan Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu, Çekya, Karadağ, Faroe Adaları, Cebelitarık