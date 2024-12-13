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A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri belli oldu

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
13 Aralık 2024 14:50 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 15:24
A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri belli oldu

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin rakipleri belli oldu. Türkiye, E grubunda yer aldı. Milli Takımımızın E Grubu'ndaki rakipleri İspanya-Hollanda maçının galibi, Gürcistan ve Bulgaristan oldu.

ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası​ Avrupa Elemeleri’nin grup kuraları bugün çekildi. FİFA’nın İsviçre’nin Zürih kentinde bulunan merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi töreni TSİ 14.00’te başladı. Kura çekimi sonucunda Türkiye​'nin rakipleri belli oldu.  Türkiye, 2026 Dünya Kupası elemelerinde E grubunda yer aldı.

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MİLLİLERİMİZ E GRUBU'NDA YER ALDI

Kura çekiminde 2. torbada bulunan A Milli Futbol Takımı, 4'lü ekiplerin olduğu grupta yer aldı. Milliler, E Grubu'nda; İspanya/Hollanda eşleşmesinin kazananı, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşti. Kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu adına TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Genel Sekreter Abdullah Ayaz, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ile A ve U21 Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay yer aldı.

A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri belli oldu - 2. Resim

KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

Kura çekimi tamamlandı ve 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri​'ndeki gruplar belli oldu.

A Grubu: Almanya/İtalya Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi, Slovakya, Kuzey İrlanda, Lüksemburg

B Grubu: İsviçre, İsveç, Slovenya, Kosova

C Grubu: Portekiz/Danimarka Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu, Yunanistan, İskoçya, Belarus

D Grubu: Fransa/Hırvatistan Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi, Ukrayna, İzlanda, Azerbaycan

E Grubu: İspanya/Hollanda Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi, Türkiye, Gürcistan, Bulgaristan

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F Grubu: Portekiz/Danimarka Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi, Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Ermenistan

G Grubu: İspanya/Hollanda Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu, Polonya, Finlandiya, Litvanya, Malta

H Grubu: Avusturya, Romanya, Bosna Hersek, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, San Marino

I Grubu: Almanya/İtalya Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu, Norveç, İsrail, Estonya, Moldova

J Grubu: Belçika, Galler, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Lihtenştayn

K Grubu: İngiltere, Sırbistan, Arnavutluk, Letonya, Andorra

L Grubu: Fransa/Hırvatistan Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu, Çekya, Karadağ, Faroe Adaları, Cebelitarık

Kaynak: tgrthaber.com
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