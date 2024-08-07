A Milli Takım'ın yayıncısı değişti! Acun adım attı, Saran'dan hakları aldı 

07 Ağustos 2024 20:10 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 20:13

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2028 yılına kadar olan maç yayın hakları el değiştirdi. Bu yıl yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin yayın haklarını satın alan TRT, uzun süredir ekranlarında yayınladığı milli maçlara veda etti.

Fenerbahçeli iş insanı Sadettin Saran'ın sahibi olduğu Saran Media Group, kısa bir süre önce Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın maçlarının yayın haklarını 2028'e kadar satın almıştı.

İKİ KANALDAN YAYINLANACAK!

Sports Digitale'den Yağız Sabuncoğlu'nun haberine göre, Acun Medya A Milli Takım'ın 2028'e kadar olan tüm maç yayın haklarını sadece bir gün sonra Saran Medya'dan devraldı. A Milli Takım'ın yeni yayıncıları 'EXXEN' ve 'TV8' oldu.