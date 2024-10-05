AB Adalet Divanı'ndan FIFA kararı: Transfer kuralları değişebilir!

05 Ekim 2024 02:59 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 03:01

AB Adalet Divanı, FIFA'nın bazı kurallarının AB hukukuna aykırı olduğuna hükmetti. Eski Fransız futbolcu Lassana Diarra'nın açtığı davaya ilişkin Adalet Divanı'nın aldığı bu karar yeni Bosman kuralı olarak yorumlandı.

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Avrupa Birliği'nin en üst mahkemesi Adalet Divanı, Belçika'nın Mons kentindeki Temyiz Mahkemesi tarafından götürülen, eski Fransız futbolcu Lassana Diarra'nın açtığı davaya ilişkin kararını açıkladı. AB'nin FIFA'nın futbolcu transfer kurallarının AB yasalarına aykırı olduğuna hükmetti.

Lüksemburg merkezli Avrupa Birliği Adalet Divanı, eski Fransız futbolcu Lassana Diarra ile ilgili davada FIFA’nın transfer düzenlemelerinin AB'nin serbest dolaşım ilkelerini ihlal ettiğini ifade etti.

Mahkemeden yapılan açıklamada, FIFA'nın mevcut kurallarının profesyonel futbolcuların kariyerlerini geliştirmek ve yeni bir kulüpte oynamak için serbest dolaşım hakkını kısıtlayıcı olduğu vurgulandı.

Özellikle, FIFA’nın Oyuncu Statüsü ve Transferleri Düzenlemeleri'ne göre, bir oyuncunun haklı bir neden olmaksızın sözleşmesini feshetmesi durumunda, oyuncu ve yeni kulübünün müşterek sorumlulukla kulübe tazminat ödemek zorunda kaldığı ifade edildi.

BOSMAN KARARI NEDİR?

Bosman kuralları ya da Bosman kararları, 1995 tarihli bir Avrupa Adalet Divanı kararıdır. Avrupa Birliği içinde işçilerin serbestçe dolaşımını ve iş birliği özgürlüğünü güvenceye alan kararlar özellikle Avrupa içinde futbol sektöründe büyük değişiklikler yaşanmasına neden olmuştur. Bu kararlar uyarınca Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ulusal liglerinde (transfer edilen oyuncunun Avrupa Birliği vatandaşı olması koşuluyla) yabancı oyuncu sınırlaması kaldırılmış, futbol oyuncularının anlaşma süreleri dolduğunda bonservis bedeli olmaksızın istedikleri kulübe geçmelerinin önü açılmıştır.

Kararlarla birlikte futbol ve diğer tüm spor dalları birer ekonomik sektör olarak değerlendirilmiş ve sporcular işçilerin serbest dolaşımı ilkesi uyarınca işçi haklarına sahip olmuşlardır. Kararlar, adını Belçika'nın Liege takımında forma giyen Jean-Marc Bosman adlı futbolcunun başka bir takıma transfer olmasının önünde engel olarak duran bonservis bedeli sorununu yargı makamlarına taşıyarak, giriştiği hukuk mücadelesini kazanmasından almaktadır.