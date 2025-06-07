ABD - Türkiye | CANLI MAÇ ANLATIMI

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ABD ile karşı karşıya geliyor. Heyecanlı maça dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.
ABD ile Türkiye, bu akşam saat 22.40 itibarıyla sahaya çıkıyor. Amerika'da organize edilen hazırlık maçı, Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynanacak ve 2026 Dünya Kupası'na hazırlık anlamında önemli bir sınav olacak.
https://x.com/MilliTakimlar/status/1931259124060233962
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki çalışmaya, aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı.
Çalışmayı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.
https://x.com/MilliTakimlar/status/1931069864405275047
ABD - Türkiye maçı TV8 ve EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak.
ABD: Turner, Freeman, Richards, Ream, Arfsten, Cardoso, Adams, Luna, Tillman, Wright, Agyemang.
Türkiye: Altay, Zeki, Merih, Çağlar, Eren, İsmail, Orkun, Barış, Arda, Kenan, Kerem.
Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer.
Defans: Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydın, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik.
Orta saha: Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü.
Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Ahmed Kutucu.