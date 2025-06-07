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 | Burak Ayaydın

ABD - Türkiye | CANLI MAÇ ANLATIMI

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ABD ile karşı karşıya geliyor. Heyecanlı maça dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

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ABD - Türkiye | CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
07.06.2025
saat ikonu 20:20
|
GÜNCELLEME:
07.06.2025
saat ikonu 20:36

ABD ile Türkiye, bu akşam saat 22.40 itibarıyla sahaya çıkıyor. Amerika'da organize edilen hazırlık maçı, Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynanacak ve 2026 Dünya Kupası'na hazırlık anlamında önemli bir sınav olacak.

https://x.com/MilliTakimlar/status/1931259124060233962

A MİLLİ TAKIM ABD KARŞISINDA TAM KADRO

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki çalışmaya, aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı.

ABD - Türkiye | CANLI MAÇ ANLATIMI

TFF YETKİLİLERİ DE AMERİKA'DA

Çalışmayı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

https://x.com/MilliTakimlar/status/1931069864405275047

ZORLU MÜCADELE HANGİ KANALDA?

ABD - Türkiye maçı TV8 ve EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak.

ABD - Türkiye | CANLI MAÇ ANLATIMI

MUHTEMEL 11'LER

ABD: Turner, Freeman, Richards, Ream, Arfsten, Cardoso, Adams, Luna, Tillman, Wright, Agyemang.

Türkiye: Altay, Zeki, Merih, Çağlar, Eren, İsmail, Orkun, Barış, Arda, Kenan, Kerem.

TÜRKİYE'NİN ADAY KADROSU

ABD - Türkiye | CANLI MAÇ ANLATIMI

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer.

Defans: Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydın, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik.

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü.

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Ahmed Kutucu.

ABD - Türkiye | CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

TÜRKİYE NEDEN ABD İLE HAZIRLIK MAÇI YAPIYOR?
A Milli Takım; 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ülkelerden biri olan ABD ile deplasmanda karşılaşarak, zorlu turnuvaya ciddi bir hazırlık yapmış olacak.
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#Türkiye
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#hazırlık maçı
#2026 dünya kupası
#2026 dünya kupası
#ABD - Türkiye
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