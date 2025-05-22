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 | Burak Ayaydın

Abdülkadir Ömür transferi gerçekleşiyor: Süper Lig'de sürpriz hamle!

Abdülkadir Ömür için Süper Lig'de Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'dan sonra Kocaelispor kritiği yaşanıyor. Süper Lig için yeni bir kadro kuran Kocaelispor, Çaykur Rizespor formasıyla beklentilerin uzağında kalan Abdülkadir Ömür'ü resmen gündemine almış durumda.

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Abdülkadir Ömür transferi gerçekleşiyor: Süper Lig'de sürpriz hamle!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 18:26
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 18:26

Abdülkadir Ömür'ün Trabzonspor ve Çaykur Rizespor süreçlerinden sonra, Süper Lig'deki yeni adresi Kocaelispor olmak üzere. Abdülkadir Ömür ile yakından ilgilenen Kocaelispor, Çaykur Rizespor'un da gözden çıkardığı yetenekli 10 numara için nabız yoklamaya başladı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR SÜPER LİG'İN YENİ EKİBİ KOCAELİSPOR'A TRANSFER OLUYOR

Abdülkadir Ömür, Trabzonspor ile başarılı performanslar göstermiş ve A Milli Takım'a kadar yükselmişti. Trabzonspor'dan sonraki süreçte ise Hull City ve Çaykur Rizespor ile beklentileri karşılayamayan Abdülkadir Ömür, an itibarıyla Kocaelispor yolunda! Süper Lig'e yeni yükselen Kocaelispor, yetenekli futbolcu için ciddi anlamda bir planlama yürütüyor ve Abdülkadir Ömür'ün gelecek sezon için başroldeki isimlerden olmasını istiyor.

Abdülkadir Ömür transferi gerçekleşiyor: Süper Lig'de sürpriz hamle!

ABDÜLKADİR ÖMÜR TRANSFERİ İÇİN KOCAELİSPOR AVANTAJLI

Abdülkadir Ömür, bu sezon Hull City ve Çaykur Rizespor formalarıyla 28 maça çıkmış ama hiç gol atamamıştı. Ayrıca bu süreçte Karadeniz ekibiyle 7 maçta yer alan Abdülkadir Ömür, gösterdiği performansla Çaykur Rizespor yönetimi için de soru işaretlerine sebep olmuş durumda. Yaşananlardan hareketle Kocaelispor'un çok istediği yetenekli 10 numara, düzenli oynama vaadiyle birlikte Marmara temsilcisine transfer olmaya sıcak yaklaşıyor.

Abdülkadir Ömür transferi gerçekleşiyor: Süper Lig'de sürpriz hamle!

ABDÜLKADİR ÖMÜR'ÜN TRABZONSPOR SONRASINDA KARİYERİ DÜŞÜŞTE

Abdülkadir Ömür, Trabzonspor ile çıkış yakaladığı dönemde 15 milyon Euro civarlarında bir değere ulaşmış ve Manchester City gibi takımlarla anılmıştı. Şu anda ise 25 yaşındaki hücumcu, 4.7 milyon Euroluk bir bonservis bedeline sahip ve uzun zamandır da gol atamamış durumda.

Abdülkadir Ömür transferi gerçekleşiyor: Süper Lig'de sürpriz hamle!

Sıkça Sorulan Sorular

ABDÜLKADİR ÖMÜR'ÜN KARİYERİNDEKİ EN BÜYÜK KRİTİK NE OLDU?
Ciddi sakatlıklar yaşayan yetenekli futbolcu, sahalardan uzak kalmasıyla birlikte performansını koruyamamıştı.
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ETİKETLER
#kocaelispor
#trabzonspor
#çaykur rizespor
#abdülkadir ömür
#Transfer Haberleri
#Spor
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