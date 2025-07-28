Abdülkerim Bardakçı imzaladı: Galatasaray'da anlaşma tamam!

Galatasaray'da imzalar peş peşe atıldı. Transfer çalışmalarına devam eden yönetim, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan ile tekrar anlaştı.

GALATASARAY'DA SÖZLEŞMELER UZATILDI

Galatasaray, savunma oyuncuları Abdülkerim Bardakcı ile Kaan Ayhan'ın sözleşmelerini uzattı. Sarı kırmızılı kulüpten Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan bildirimde; Abdülkerim Bardakcı ile 30 Haziran 2027'ye, Kaan Ayhan ile de 30 Haziran 2028'e kadar yeni sözleşme imzalandığı aktarıldı.

ŞAMPİYONLUKLAR

A Milli Takım'da da düzenli oynayan iki isim; Galatasaray'da aynı dönem içinde 3 Süper Lig, 1'er Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.