Abdülkerim Bardakcı takıma geri döndü!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
10 Aralık 2024 19:38 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 19:43
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. hafta maçında deplasmanda İsveç takımı Malmö ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlığını atlatan Abdülkerim Bardakcı, idmanın tamamında takımla çalıştı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: tgrthaber.com