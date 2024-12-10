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Abdülkerim Bardakcı takıma geri döndü!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
10 Aralık 2024 19:38 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 19:43
Abdülkerim Bardakcı takıma geri döndü!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. hafta maçında deplasmanda İsveç takımı Malmö ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlığını atlatan Abdülkerim Bardakcı, idmanın tamamında takımla çalıştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk​ yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Galatasarayda Abdülkerim Bardakcı sevinci

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Kaynak: tgrthaber.com
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