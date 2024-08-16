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Abdülkerim Bardakcı'ya Suudilerden sürpriz teklif: Hiç düşünmeden ret verdiler

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ağustos 2024 03:23 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 03:31
Abdülkerim Bardakcı&#039;ya Suudilerden sürpriz teklif: Hiç düşünmeden ret verdiler

Galatasaray stoperi Abdülkerim Bardakcı'ya 5 milyon euroluk teklif geldi. Galatasaray yetkilileri bu teklifle ilgilenmeyerek geri çevirdi.

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Shabab, sarı kırmızılıların gözde oyuncusu Abdülkerim Bardakçı'yla ilgileniyor. Takımın temsilcileri Galatasaray ile iletişime geçerek transfer teklifi yazısını gönderdi.

Bardakcı'yı Galatasaray'dan almak için 5 milyon Euro teklif edildi. Ancak Galatasaray yönetimi bu teklifteki rakamı beğenmeyerek hemen reddetti. 

Abdülkerim Bardakcı'ya Suudilerden sürpriz teklif: Hiç düşünmeden ret verdiler - 1. Resim

İddialara göre Al Shabab'ın teklifini güncellemesi bekleniyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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