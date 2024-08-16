Abdülkerim Bardakcı'ya Suudilerden sürpriz teklif: Hiç düşünmeden ret verdiler

16 Ağustos 2024 03:23 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 03:31

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Shabab, sarı kırmızılıların gözde oyuncusu Abdülkerim Bardakçı'yla ilgileniyor. Takımın temsilcileri Galatasaray ile iletişime geçerek transfer teklifi yazısını gönderdi.

Bardakcı'yı Galatasaray'dan almak için 5 milyon Euro teklif edildi. Ancak Galatasaray yönetimi bu teklifteki rakamı beğenmeyerek hemen reddetti.

İddialara göre Al Shabab'ın teklifini güncellemesi bekleniyor.