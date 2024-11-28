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Acun Ilıcalı biletini kesti! Hull City teknik direktörü Tim Walter gönderildi

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
28 Kasım 2024 11:11 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 13:28
Acun Ilıcalı biletini kesti! Hull City teknik direktörü Tim Walter gönderildi

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, sahibi olduğu İngiltere Championship kulübü Hull City'nin kötü gidişatını durdurmak için teknik direktör Tim Walter ile iş birliğini sonlandırdığı belirtildi. Takımın başına geçici olarak Andy Dawson getirildi.

Fenerbahçe​ Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın sahipliğini üstlendiği İngiltere Championship kulübü Hull City​, kötü gidişatı durduramadı. Hull City, teknik direktör Tim Walter ile olan iş birliğini sonlandırma kararı aldığını duyurdu.

Acun Ilıcalı biletini kesti! Hull City teknik direktörü Tim Walter gönderildi - 1. Resim

HULL CITY'DE DEPREM

Son 9 maçında 6 yenilgi ve 3 beraberlik alan Hull City, 15 puanla küme düşme hattına gelmişti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tim Walter ve ekibiyle yollar ayrıldı ve A takım antrenörü Andy Dawson, geçici olarak takımın başına getirildi.

Acun Ilıcalı biletini kesti! Hull City teknik direktörü Tim Walter gönderildi - 2. Resim

Tim Walter'ın yanı sıra yardımcıları Julian Hübner ve Filip Tapalovic ile de yollar ayrılırken yeni bir menajer belirlenene kadar geçici olarak takımın başında Andy Dawson'ın yer alacağı duyuruldu.

Acun Ilıcalı biletini kesti! Hull City teknik direktörü Tim Walter gönderildi - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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