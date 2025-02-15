Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Acun Ilıcalı devrede! Genç yetenek Fenerbahçe'den Hull City'ye gidiyor

Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'den Hull City'ye istediği yeni isim Bartuğ Elmaz oldu! Hull City'den Fenerbahçe'ye pek çok futbolcu transfer eden Acun Ilıcalı, genç Bartuğ Elmaz'ı iyi bir yatırım olarak görüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Acun Ilıcalı devrede! Genç yetenek Fenerbahçe'den Hull City'ye gidiyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.02.2025
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
15.02.2025
saat ikonu 12:05

İngiliz ekibi Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli Bartuğ Elmaz'ı transfer etmek istiyor. Aynı zamanda Fenerbahçe Asbaşkanı da olan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz dönemlerde de sarı-lacivertli ekipten Hull City'ye transferler gerçekleştirmişti.

Bartuğ Elmaz - Oyuncu profili 24/25 | Transfermarkt

ACUN ILICALI'NIN YENİ GÖZDESİ FENERBAHÇELİ BARTUĞ ELMAZ

Jose Mourinho'nun talimatıyla Fenerbahçe'den Maribor'a kiralık olarak giden Bartuğ Elmaz için yeni rota Hull City oluyor. Gelecek yaz genç futbolcuyu transfer etmeyi planlayan Acun Ilıcalı, Bartuğ'un potansiyeli itibarıyla iyi bir yatırım olacağını düşünüyor. Ayrıca da oyuncunun İngiltere gibi futbol beşiği bir yerde kendini daha da geliştireceğini düşünen Ilıcalı, Bartuğ'un gerçek potansiyeline ulaşmasıyla birlikte bambaşka bir seviyeye çıkabileceğine inanıyor.

Fenerbahçe'de ayrılık resmiyet kazandı! Bartuğ Elmaz Maribor'a transfer oldu - Spor Haberleri

BARTUĞ ELMAZ'IN SON DURUMU

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yazında bitecek olan 21 yaşındaki ön libero; bu sezon toplam 6 maça çıktı ve 285 dakika sahada kalıp, 2 de gol katkısı yaptı.

ETİKETLER
#Spor
#acun ılıcalı
#hull city
#hull city
#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.