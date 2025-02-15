Acun Ilıcalı devrede! Genç yetenek Fenerbahçe'den Hull City'ye gidiyor

İngiliz ekibi Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli Bartuğ Elmaz'ı transfer etmek istiyor. Aynı zamanda Fenerbahçe Asbaşkanı da olan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz dönemlerde de sarı-lacivertli ekipten Hull City'ye transferler gerçekleştirmişti.

ACUN ILICALI'NIN YENİ GÖZDESİ FENERBAHÇELİ BARTUĞ ELMAZ

Jose Mourinho'nun talimatıyla Fenerbahçe'den Maribor'a kiralık olarak giden Bartuğ Elmaz için yeni rota Hull City oluyor. Gelecek yaz genç futbolcuyu transfer etmeyi planlayan Acun Ilıcalı, Bartuğ'un potansiyeli itibarıyla iyi bir yatırım olacağını düşünüyor. Ayrıca da oyuncunun İngiltere gibi futbol beşiği bir yerde kendini daha da geliştireceğini düşünen Ilıcalı, Bartuğ'un gerçek potansiyeline ulaşmasıyla birlikte bambaşka bir seviyeye çıkabileceğine inanıyor.

BARTUĞ ELMAZ'IN SON DURUMU

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yazında bitecek olan 21 yaşındaki ön libero; bu sezon toplam 6 maça çıktı ve 285 dakika sahada kalıp, 2 de gol katkısı yaptı.