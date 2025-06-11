Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı görevinden ayrıldı

Fenerbahçe yönetiminde önemli bir gelişme yaşandı. Asbaşkan Acun Ilıcalı, kulüpteki Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldı.

Yaşanan gelişme, kulübün resmi açıklamasında şu ifadelerle aktarıldı:

"2024-25 dönemi Yönetim Kurulu Üyemiz, Asbaşkanımız Sayın Acun Ilıcalı Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır.

Sayın Acun Ilıcalı, görev süresi boyunca Yönetim Kurulumuzda çok kıymetli katkılar sunmuş olup, her daim kulübümüzün menfaatlerini önceleyen yaklaşımı camiamızda takdirle karşılanmıştır.

Kendisine bugüne kadar göstermiş olduğu özverili hizmetler için teşekkür ediyor, başarı ve mutluluklar diliyoruz."

ACUN ILICALI: ELEŞTİRİLER ALDIM, DESTEK GÖRDÜM

Acun Ilıcalı da aldığı kararla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Ilıcalı, "Zaman zaman zorluklar yaşasam da, her anı benim için büyük bir onurdu." dediği görevi için hem eleştiriler aldığına hem de destek gördüğüne dikkat çekti. İşte Ilıcalı'nın paylaşımı:

"Değerli Fenerbahçe Camiası,

Büyük bir gururla sürdürdüğüm Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldığımı sizlerle paylaşmak isterim.

Ben Fenerbahçeli doğdum. Sarı-lacivert forma, çocukluğumdan bu yana hayatımın en saf ve en coşkulu parçası oldu. Yönetim kurulu çatısı altında geçirdiğim bu süreçte zaman zaman zorluklar yaşasam da, her anı benim için büyük bir onurdu. Eleştiriler aldım, destek gördüm, mücadele ettim. Ama hiçbir zaman şunu unutmadım: Burada her şey Fenerbahçe içindi.

Sayın Başkanımız Ali Koç’a, birlikte görev yaptığım değerli yönetici arkadaşlarıma, birbirinden değerli sporcularımıza, kulüp çalışanlarına ve en önemlisi, büyük Fenerbahçe taraftarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Sevgi ve saygılarımla"