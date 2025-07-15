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 | Murat Makas

Acun Ilıcalı iddialara cevap verdi! Hull City satılacak mı?

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, yeni sezon öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’deki asbaşkanlık görevinden mutluluk duyduğunu belirten Acun Ilıcalı kulübü satacağına dair çıkan haberlere cevap verdi.

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Acun Ilıcalı iddialara cevap verdi! Hull City satılacak mı?
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 16:55
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 16:55

İngiltere Championship ekiplerinden Başkanı , 2025-2026 sezonu hazırlıkları Riva’da sürerken dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Basın toplantısı düzenleyen Acun Ilıcalı, Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic’e başarılar diledi.

TRANSFER YASAĞI AÇIKLAMASI

’deki asbaşkanlık görevinden ayrıldıktan sonra Hull City ve Maribor takımlarına ayıracak daha çok vakti olduğunu aktaran Ilıcalı, "İyi bir kadromuz var. Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra vakit ve enerji olarak daha çok vaktim ve enerjim var. Konsantrasyonum Hull City ve Maribor’da. kulüplerin başına gelebiliyor. Biz de İngiltere Federasyonu'na başvurduk. Savunmamızı da yaptık, güveniyoruz. Bu konuda iyi hissediyoruz. Tahminim 2 hafta içerisinde bir cevap gelecek. Kararın değişeceğini düşünüyoruz. Bizimle ilgili problemi olan bir kulüp yok. Bizimle ilgili ortaya çıkmış bir iddia yok. Ancak böyle bir ceza söz konusu. Değişeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Acun Ilıcalı iddialara cevap verdi! Hull City satılacak mı?

"KULÜBÜ SATMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCEM YOK"

Basında kulübü satacağına dair çıkan haberlerin asılsız olduğunun altını çizen Acun Ilıcalı, "Türkiye’de röportaj verdiğimiz zaman İngiltere’de başka çıkıyor, İngiltere’de verdiğimiz zaman tam tersi oluyor. Kulübü satacağım diye bir açıklamam hiç olmadı. Bize böyle bir soru soruldu, kulübe ilgi olması çok normal cevabını verdik. Şu anki kadro değerimiz 50 milyon Euro üzerinde. Potansiyel olarak iki katına da çıkacağını düşünüyoruz. Kulübü satmak gibi şu anda bir düşüncem yok. Çok mutluyum. İnşallah güzel başarılar elde ederiz. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Yıllar önce alacağımı da düşünmüyordum, şu anda da satacağımı düşünmüyorum" açıklamasını yaptı.

"FENERBAHÇE’DE ASBAŞKANLIK GÖREVİ BENİM İÇİN GURURDU"

Fenerbahçe’de yaptığı asbaşkanlık görevinden gurur duyduğunu ancak çok yoğun olduğunu anlatan Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

"Anlık problemler ve yapılması gereken durumlar asbaşkanken çok mutluluk duymama rağmen görevim Hull City’i etkiledi. Fenerbahçe transferleri ve seçim sürecinin etkisi Hull City’i etkiledi. Hatalardan ders almalıyız. Asbaşkanlığımı hata olarak görmüyorum. Bu görev benim için gururdu ama böyle bir sonuç çıktı." Dedi.

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"BEN İYİ BİR FENERBAHÇELİYİM"

Fenerbahçe’de aldığı görevden dolayı çok mutlu olduğunu sözlerine ekleyen Ilıcalı, "Fenerbahçe’de görev yaptığım için gururluyum. Geçtiğimiz sezonu analiz etmek değil, önümüzdeki seneyi analiz etmek gerekirse iyi bir kadro kuruluyor. Güzel transferler yapılıyor, yapıldı ve yapılacak gibi duruyor. Başkanımız da (Ali Koç) çok çabalıyor. Yıllarca olduğu gibi Fenerbahçe’yi yine destekleyeceğim. Buralarda mühim olan gönüllerin beraber olması. Ben tabii ki iyi bir Fenerbahçeliyim. Bir ihtiyaç olursa buradayım. Geçen sene yönetici olarak gurur duydum. Bu sene taraftar kısmında olacağım" değerlendirmesinde bulundu.

Acun Ilıcalı iddialara cevap verdi! Hull City satılacak mı?

ABDÜLKADİR ÖMÜR AÇIKLAMASI

26 yaşındaki milli futbolcu ’ün geleceği ile ilgili bilgi veren Ilıcalı, "Abdülkadir Ömür’ün birinci tercihi bir sezon Türkiye’de oynamak istiyor. Futbolcularımı hiçbir zaman baskı altında tutmayacağım. Onlardan elde edeceğimiz herhangi bir çıkar mukayese edilemez. Abdülkadir benim kardeşim. Türkiye’de oynamak istiyorum diyorsa istediği olacak. Şu anda Türkiye’de geçirecek gibi duruyor sezonu" dedi.

ETİKETLER
#acun ılıcalı
#hull city
#transfer yasağı
#abdülkadir ömür
#Fenerbahçe
#Spor
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