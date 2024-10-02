Acun Ilıcalı sert konuştu! Galatasaray'a gerilimi tırmandıracak sorular

02 Ekim 2024 16:50 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 17:21

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, geçen sezon tartışmalı Galatasaray maçına değindi. Acun Ilıcalı, ''Fenerbahçe'nin her türlü puanı gasp ediliyor. Üç sarı karta 15 sarı kart orantısızlığı var. En acısı geçen sezonki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde haksız yere oyuncumuz atılmış, 10 kişi kalınca sevinen Galatasaraylı futbolcu var.'' dedi. Ilıcalı, Galatasaray yöneticisi Metin Öztürk'ün açıklamalarına da cevap verdi.

Fenerbahçe​ Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı​, Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hakemlere futbolun adaletini soran Acun Ilıcalı, Cevap verecek olanlar somut şeyler üzerinden cevap versinler. Laf kalabalığı yapmasınlar. Bize saldırmasınlar." ifadelerini kullandı.

''TÜRK FUTBOLUNA KALKAN YUMRUKLAR''

Üç sezondan bu yana hakemlerin kendileri aleyhine hatalı kararlar verdiğini savunan Ilıcalı, şunları kaydetti:

"İki sezon önce Fenerbahçe lige iyi başladığı dönemde bir anda Galatasaray​ ile oynanan maçta skor 2-0'dan 2-2'ye geldi ve Galatasaray puan kaybedince Galatasaraylı bir yönetici, 'Ligi bitirtmeyiz.' dedi. Sonra bu tehdit üzerine Fenerbahçe'nin defalarca hakkı yendi. Sonra da Galatasaray cephesinden 'Niye bu konuları geriyorsunuz, hepimiz kardeşiz.' denildi. Tüm konuları, 8 hakem yorumcusunun onayıyla konuşuyorum. Geçen sene Galatasaray-Trabzonspor maçından sonra Dursun Özbek, 'Hayatımda gördüğüm en kötü hakem.' dedi. Maçı da Galatasaray kazanmış. TFF'ye karşı da 'Sizin kirli elleriniz var' diye açıklama yapıldı. TFF'ye ağır açıklamalar ve bir anda tekrar aynı senaryo. Fenerbahçe'nin her türlü puanı gasp ediliyor. Üç sarı karta 15 sarı kart orantısızlığı var. En acısı geçen sezonki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde haksız yere oyuncumuz atılmış, 10 kişi kalınca sevinen Galatasaraylı futbolcu var. Bu, sezonun özeti. 'Sizin oyuncunuzu attırdım ve işte bu' diyor. Torreira'nın havaya kalkan yumruğu. Türk futboluna kalkan yumruklar..."

GALATASARAY'IN KART SAYISI KONUSU

Galatasaray'a bu sezon gösterilmeyen sarı kart sayısının 14 olduğunu vurgulayan Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'de ise bu rakam 1. Beşiktaş'ta da 1. Hepsinin ortak kararı. Sarı kart verilmediği zaman maç adil olur mu? Sekiz hakem hocasının kabul ettiği bir gerçeği açıklıyorum, Fenerbahçe'nin resmi olarak verilmeyen penaltı sayısı son haftaya kadar 6 maç 6 penaltı. 7'nci haftada da verilmedi. 7 haftada 7 penaltımız verilmedi. Bu nasıl bir lig ve dünya? Anlatsınlar bana. 7 penaltısı verilmeyen ve rakibine 14 sarı kart verilmemiş... Bu lig adil mi? Adilse adil deyin. Acı gerçek. Hepsi somut." diye konuştu.

GALATASARAY YÖNETİCİSİNE ELEŞTİRİ

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray yöneticisi Metin Öztürk'ün açıklamalarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi. TV8’de yayınlanan bahis reklamı ile ilgili konuşan Acun Ilıcalı şu ifadelere yer verdi:

Hollandalı servis sağlayıcıdan gelen, sinyali dışarıdan alınan, kanalımızın anlaşması olmayan ve hiçbir bedel almadığımız bir reklamdı. Bunu kamuoyuna açıkladık, bu gerçek herkes tarafından biliniyor. Şimdi bana laf yetiştirmeye çalışan sözcüler ve Metin Öztürk, size gerçeklere yönelik 4 somut soru sorup somut cevaplar bekliyorum:

1- Ben hiçbir illegal bahis şirketi ile görüşmedim, anlaşmadım, herhangi bir para da almadım. Siz illegal bahis şirketi ile görüştünüz mü? Anlaştınız mı? Sponsorluğundan para aldınız mı?

2- Eğer illegal bahis şirketinden para aldıysanız bu para illegal bir para olmuyor mu? Bu durum haksız rekabet yapıyor mu?

3- Geçen sezon transfer ettiğiniz futbolcuların maaşlarını doğru bildirdiniz mi? Bildirmediğinizi tüm Türkiye biliyor. Siz yalanlayabiliyor musunuz?

4- Bu durum haksız rekabet olmuyor mu? İki durumda harcama limitlerinde size haksız avantaj sağlamıyor mu? Konuyu bambaşka yerlere dağıtıp bana saldırınca zor durumda ve suçlu görünüyorsunuz. Bu net sorularıma odaklanıp somut cevaplar vermenizi bekliyorum."