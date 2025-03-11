Acun Ilıcalı Yusuf Akçiçek için rakam verdi!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, televizyon programına katılarak Ersin Düzen'in konuğu oldu. Gündemle alakalı sorulara cevap veren Ilıcalı, "Yusuf Akçiçek için şimdiden sözlü teklifler var. Anderlecht maçından sonra Premier League'den bir sportif direktör 'şimdi 20 milyon pound oldu' diye bana mesaj attı." ifadelerini kullandı.