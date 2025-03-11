Acun Ilıcalı Yusuf Akçiçek için rakam verdi!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, televizyon programına katılarak Ersin Düzen'in konuğu oldu. Gündemle alakalı sorulara cevap veren Ilıcalı, "Yusuf Akçiçek için şimdiden sözlü teklifler var. Anderlecht maçından sonra Premier League'den bir sportif direktör 'şimdi 20 milyon pound oldu' diye bana mesaj attı." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, TV100 canlı yayınına katılarak Ersin Düzen'in konuğu oldu. Ilıcalı gündemle ilgili sorularak açıklık getirdi. Altyapıdan yetişen Yusuf Akçiçek hakkında gelen soruyu cevaplayan Ilıcalı, sarı-lacivertli kulüp taraftarının merakını giderdi.
Ersin Düzen'in Cenk Tosun transferi hakkında sorduğu soruya cevap veren Acun Ilıcalı, "Yusuf Akçiçek için şimdiden sözlü teklifler var. Anderlecht maçından sonra Premier League'den bir sportif direktör 'şimdi 20 milyon pound oldu' diye bana mesaj attı." ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertli forma altında toplam 19 maça çıkan Yusuf Akçiçek, bu süre boyunca 2 gol atarken 1 asist üretmeyi başardı.