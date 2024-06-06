Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım hakkında suç duyurusu

06 Haziran 2024 15:45 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 15:50

Acun Ilıcalı'nın Aziz Yıldırım'ın kendisine yönelik sözleri sonrası hakkında suç duyurusunda bulunduğu öne sürüldü. Konuya ilişkin Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

10 MİLYON TL'LİK TAZMİNAT DAVASI DA AÇTI

Sabuncuoğlu, Acun Ilıcalı'nın asılsız iddia ve hakaretleri için Aziz Yıldırım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu ve 10 milyon TL'lik tazminat davası açtığını aktardı.

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı'ya yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

"2016 ya da 2017 yılında basketbol takımımız Beşiktaş'ı yenerek şampiyon olmuştu. O şampiyonluk eğlencesinde Acun da vardı. İki tane Dominik varmış. İşte bu Dominik'te Fetö'cülere pasaport ve oturma izni veriyormuş dediler. Kendisiyle konuştum ve yapma dedim. Yapmıyorum, etmiyorum dedi ama yapıyormuş. Öğrendik sonradan. Ayrıca Acun'un oraya kalkan özel uçakları da takip etsinler başka bir şey demiyorum. Adnan Oktar'a sadece 1 sene gittim diyor ama 9 sene gitmiş. Hakkında yazılan 3 bin 500 sayfalık fezlekeyi okudum"