Acun Ilıcalı'dan Cenk Tosun itirafı! 'Teklif var'

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, televizyon programına katılarak Ersin Düzen'in konuğu oldu. Gündemle alakalı sorulara cevap veren Ilıcalı, "Kesinlikle gidiyor diyemem ama teklif var" diyerek cevap verdi.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, TV100 canlı yayınına katılarak Ersin Düzen'in konuğu oldu. Ilıcalı gündemle ilgili sorularak açıklık getirdi. Cenk Tosun transferine cevap veren Ilıcalı, sarı-lacivertli kulübün taraftarının merakını giderdi.
Ersin Düzen'in Cenk Tosun transferi hakkında sorduğu soruya cevap veren Acun Ilıcalı, "Kesinlikle gidiyor diyemem ama teklif var" diyerek cevap verdi.
Cenk Tosun bu sezon Fenerbahçe forması altında 16 maça çıkarken 2 gol 1 asist üretmeyi başardı. Ayrıca milli golcü Jose Mourinho önderliğinde yalnızca 2 maça 11'de başlayabildi.