Acun Ilıcalı'dan Cenk Tosun itirafı! 'Teklif var'

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, televizyon programına katılarak Ersin Düzen'in konuğu oldu. Gündemle alakalı sorulara cevap veren Ilıcalı, "Kesinlikle gidiyor diyemem ama teklif var" diyerek cevap verdi.