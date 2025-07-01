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 | Murat Makas

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe sorusuna şaşırtan cevap: Yırttım bu işlerden

Fenerbahçe Asbaşkanlığı görevinden istifa eden Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, merak edilen soruları cevapladı. Acun Ilıcalı, "Yırttım bu işlerden ben" cevabını verdi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 17:21
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 17:21

Fenerbahçe’den sürpriz bir şekilde ayrılan Hull City Başkanı Acun Ilıcalı Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, geçtiğimiz sezon Kayserispor'da görev yapan Sergej Jakirovic yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Başkan Acun Ilıcalı da ilk idmanda takımının yanında olurken, bugün İstanbul'a geldi.

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe sorusuna şaşırtan cevap: Yırttım bu işlerden

ACUN ILICALI'DAN TARAFTARLARA MESAJ

Ilıcalı, "İngiltere'den geldim. Hull City'de sezonu açtık. Bizim için de dün hocamızla beraber çok önemli bir gündü. Jakirovic ilk antrenmanına çıktı. Güzel bir gündü. Bu sezon iddialıyız. Hull City olarak başarılı bir sezon geçmesini diliyorum. Taraftarımızla dün akşam buluştuk. Onlar da son derece motive. İyi bir sezon olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe sorusuna şaşırtan cevap: Yırttım bu işlerden

"YIRTTIM BU İŞLERDEN"

Fenerbahçe Asbaşkanlığı görevinden geçtiğimiz günlerde istifa eden Acun Ilıcalı, sarı-lacivertlilerin transfer süreciyle ilgili gelen soruya ise, "Yırttım bu işlerden ben" yanıtını verdi.

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ETİKETLER
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#Taraftaılar
#Spor
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