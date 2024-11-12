Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe ve Osimhen açıklaması! Transfer için harekete geçildiği iddia edilmişti

12 Kasım 2024 19:23 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 20:26

Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ın kiralık golcüsü Victor Osimhen için harekete geçtiği iddia edildi. Kontratı Napoli'de olan futbolcu için Ali Koç'un dev bütçe ayırdığı iddia edilirken sarı-lacivertlilerin Asbaşkanı Acun Ilıcılı'dan açıklama geldi.

Fenerbahçe Victor Osimhen için kesenin ağzını açtı! Transfer için ödeyecekleri miktarı ünlü sunucu açıkladı

Fenerbahçe Victor Osimhen için kesenin ağzını açtı! Transfer için ödeyecekleri miktarı ünlü sunucu açıkladı

Sezon başında Galatasaray​'a transfer olarak dünya futbolunda geniş yankı uyandıran Victor Osimhen​'in geleceği de cevap bulmaya başladı. Sarı-kırmızılı takımın ezeli rakibi Fenerbahçe​'nin, Galatasaray’da kiralık olarak oynayan Osimhen için devreye girdiği ve transfer için dev bütçe ayırdığı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin ve Başkan Ali Koç​'un Victor Osimhen için devrede olduğunu söyleyen Serhat Ulueren, golcü oyuncu için 60 milyon Euro ayırdığını iddia eden Ulueren'in iddiasına kulüpten açıklama geldi.

FENERBAHÇE OSİMHEN'İ KADROSUNA KATACAK MI?

Çıkan haberler üzerine ensonhaber'e konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, transfer iddiaları sonrası konuştu. Telefon görüşmesinde iddiaları yalanlayan Ilıcalı, "İlgilenmiyoruz, Haberler palavra, Fenerbahçe Osimhen'le asla ve asla ilgilenmiyor." dedi.

SÜPER LİG'E HIZLI BAŞLADI!

25 yaşındaki futbolcu ilk Süper Lig sezonunda çıktığı 9 maçta 8 gol 4 asist yaparak taraftarın beğenisini kazanmıştı.