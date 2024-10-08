Acun Ilıcalı'dan hakem tepkisi! 'Kaosun sebebi onlar' diyerek tek çözüm yolunu söyledi

08 Ekim 2024 02:56 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 03:02

Fenerbahçe As Başkanı Acun Ilıcalı, Türk futbolunda kaos ve gerilimin tek sorumlusu olarak hakemleri işaret etti. TFF'nin hakem probleminin çözmesini beklediğini söyleyen Ilıcalı, tek çözümün de yabancı hakemler olduğunu yineledi.

Türk futbolunda hakem​ tartışmaları sürüyor. Sorunun çözümü için yabancı hakemlerin Türkiye'ye getirilmesi önerisi de spor kamuoyunun gündeminde. Beyaz TV'de açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü​ Asbaşkanı Acun Ilıcalı​ da konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ÇÖZÜM YABANCI HAKEM"

Türk futbolunda kaos ve gerilimin hakemlerden kaynaklandığını söyleyen Ilıcalı şöyle konuştu:

"Çözüm yabancı hakem. Yabancı hakemler gelsin. Başkanımız bu konuda ne der bunu söyleyecek kişi ben değilim, bu benim kendi fikrim. Fenerbahçe kulübünü temsilen söylemiyorum bunu. Gelecekte de bu tip problem olacak. Yabancı teknik direktör geliyor da yabancı hakem neden gelemiyor?

"KAOS VE GERİLİMİN SEBEBİ TÜRK HAKEMLER"

Türkiye'de yaşanan problemlerin %90'ı hakemlerden kaynaklı. Bütün kaos ve ülkedeki gerilimin sebebi hakemler tarafından kaynaklanıyor, bunu görmüyor musunuz?"