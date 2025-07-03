Acun Ilıcalı'ya kötü haber: Hull City için fırtınalı günler başlıyor!

Acun Ilıcalı'ya Hull City'den dolayı kötü haber geldi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, an itibarıyla transfer yasağı aldı ve cezaların da devam etme ihtimali olduğu belirtildi.

Acun Ilıcalı ve Hull City sürecini The Telegraph duyurdu. Acun Ilıcalı yönetimindeki Hull City, ilk etapta transfer yasağı aldı ve kaotik süreç başladı.

ACUN ILICALI'YI HULL CITY KONUSUNDA ŞOKE EDEN SÜREÇ

İngiltere basını; Hull City için transfer yasağıyla başlayan sürecin ivedi şekilde devam edeceğini duyururken, ayrıca da Acun Ilıcalı'nın ekibine birkaç ceza daha geleceğini ve kulüp için zorlu bir dönemin başladığını belirtti.

ACUN ILICALI İÇİN KRİTİK VİRAJ

Geçen sezon son hafta ligde kalabilen Hull City'nin, şu anda gelen yasaklarla birlikte küme düşme ihtimalinin artacağı düşünülüyor.