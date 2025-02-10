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Spor
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Editor
 | Burak Ayaydın

Adana Demirspor Başkanı istifa etti!

Adana Demirspor'da son yaşanan olayların ardından istifa geldi! Kulüp başkanı Bedirhan Durak sosyal medyadan açıklama yaptı.

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Adana Demirspor Başkanı istifa etti!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 09:44

Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini resmen duyurdu! 

Durak yaptığı açıklamada, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarları, Ekim ayından itibaren devraldığım başkanlık görevini layıkıyla yürütmek için gecemi gündüzüme katarak gerek cebimden gerekse zamanımdan gerekse de sağlığımdan fazlasıyla verdim. Sosyal medyada desteklerin yanı sıra yıpratıcı, bezdirici mesajları kulübümün menfaatleri için hep görmezden geldim. Geldiğimiz noktada girdiğimiz girdabın içinden çıkılmaz bir hale geldiğimizi üzülerek görmekteyim. Daha güzel yarınlar için başta kulübüm, ailem, sevdiklerim ve sağlığım için bana lütfedilen başkanlı görevinden ayrıldığımı tüm taraftarlarımıza bildiririm. Saygılarımla..." sözlerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray ile Adana Demirspor arasındaki mücadelede tartışmalı bir penaltı pozisyonu yaşanmış ve Adana temsilcisi sahadan çekilmişti.

 

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ETİKETLER
#Spor
#adana demirspor
#türkiye süper lig
#Spor
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