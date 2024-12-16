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Adana Demirspor - Beşiktaş maçı canlı anlatım

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
16 Aralık 2024 18:29 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 19:15
Adana Demirspor - Beşiktaş maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig 16. hafta maçında Beşiktaş, Adana Demirspor deplasmanında 3 puan peşinde. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...

TrendyolSüper Lig​'in 16. haftasında Adana Demirspor​ ile Beşiktaş​ karşı karşıya gelecek. Müsabaka Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

CANLI ANLATIM

1'▶️ Maç başladı

10'🚫Beşiktaş, Musrati ile geldi. Musrati arkadan gelen Rafa Silva'ya pas verdi. Sağ tarafta karşı karşıya kalan Rafa'nın vuruşu kaleciden döndü.

 

 

11'LER

Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Arda Okan Kurtulan, Tolga Kalender, Abdulsamt Burak, İzzet Çelik, Maestro, Ali Yavuz Kol, Yusuf Sarı, Yusuf Barasi, Aimbetov.

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Masuaku, Musrati, Salih Uçan, Chamberlain, Rafa Silva, Can Keleş, Semih Kılıçsoy.

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HAKEM KADROSU

Adana Demirspor - Beşiktaş maçında Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Samet Çavuş üstlenecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak Alpaslan Şen görev alacak.

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Kaynak: tgrthaber.com
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