Adana Demirspor - Beşiktaş maçı canlı anlatım
Trendyol Süper Lig 16. hafta maçında Beşiktaş, Adana Demirspor deplasmanında 3 puan peşinde. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Müsabaka Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.
CANLI ANLATIM
1'▶️ Maç başladı
10'🚫Beşiktaş, Musrati ile geldi. Musrati arkadan gelen Rafa Silva'ya pas verdi. Sağ tarafta karşı karşıya kalan Rafa'nın vuruşu kaleciden döndü.
11'LER
Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Arda Okan Kurtulan, Tolga Kalender, Abdulsamt Burak, İzzet Çelik, Maestro, Ali Yavuz Kol, Yusuf Sarı, Yusuf Barasi, Aimbetov.
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Masuaku, Musrati, Salih Uçan, Chamberlain, Rafa Silva, Can Keleş, Semih Kılıçsoy.
HAKEM KADROSU
Adana Demirspor - Beşiktaş maçında Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Samet Çavuş üstlenecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak Alpaslan Şen görev alacak.