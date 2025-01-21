Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı!

21 Ocak 2025 17:54 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 18:00

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Kulübün yaptığı açıklamaya göre Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan mavi-lacivertlilerde, savunma, orta saha ve forvet oyuncuları ayrı ayrı gruplar halinde yaptıkları çalışmayla idmanı yaklaşık 1,5 saatte tamamladı.

Çaykur Rizespor ile Adana Demirspor, 26 Ocak Pazar günü saat 13.30'da Çaykur Didi Stadı'nda karşılaşacak.