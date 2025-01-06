Adana Demirspor Gaziantep FK maçı çalışmalarına başladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
06 Ocak 2025 18:51 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 19:00
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak Adana Demirspor'da hazırlıklar başladı.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Mavi-lacivertliler antrenmanda pas, koordinasyon ve taktik çalıştı.
Kaynak: tgrthaber.com