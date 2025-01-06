Tgrt Haber
Haberler>Spor>Adana Demirspor Gaziantep FK maçı çalışmalarına başladı!

Adana Demirspor Gaziantep FK maçı çalışmalarına başladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
06 Ocak 2025 18:51 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 19:00
Adana Demirspor Gaziantep FK maçı çalışmalarına başladı!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak Adana Demirspor'da hazırlıklar başladı.

Adana​ Demirspor, Trendyol Süper Lig​'in 19. haftasında Gaziantep FK​ ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Mavi-lacivertliler antrenmanda pas, koordinasyon ve taktik çalıştı.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
adanagaziantep fktrendyol süper lig

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...