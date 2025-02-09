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Editor
 | Eyüp Ensar Yesil

Adana Demirspor maçtan çekilme kararı aldı!

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında Galatasaray deplasmanına çıkan Adana Demirspor sahadan çekilme kararı aldı.

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Adana Demirspor maçtan çekilme kararı aldı!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.02.2025
saat ikonu 19:32
|
GÜNCELLEME:
09.02.2025
saat ikonu 20:24

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında Galatasaray evinde Adana Demirspor'u misafir etti.

12. dakikada Alvaro Morata'nın penaltı golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti.

Dakikalar 30'u gösterdiğinde konuk takım Adana Demirspor sahadan çekilme kararı aldı.

İSTANBULSPOR SAHADAN ÇEKİLMİŞTİ

Adana Demirspor'un sahadan çekilmesinin ardından gözler TFF'nin vereceği cezaya çevrildi. Geçtiğimiz senelerde İstanbulspor-Trabzonspor maçında yaşanan olayda İstanbulspor başkanının sahaya girerek takımını sahadan çekmesi büyük gündem olmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu bu olaya seyirci kalmayarak, İstanbul ekibini o karşılaşmadan 3-0 hükmen mağlup ederek 3 puan silme cezası vermişti.

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu takımını sahadan çekmesi nedeniyle 90 gün hak mahrumiyeti ve 780 bin TL para cezasına çarptırılmıştı.

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