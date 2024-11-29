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Adana Demirspor Mustafa Dalcı'ya emanet!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Kasım 2024 18:09 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 18:11
Adana Demirspor Mustafa Dalcı&#039;ya emanet!

Akdeniz temsilcisi, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Trendyol Süper Lig'de Dalcı, takımın başında yer alacağı açıklandı.

Süper Lig​ ekibi Adana​ Demirspor​'da Serkan Damla'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Dalcı getirildi. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır" ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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