Adana Demirspor Mustafa Dalcı'ya emanet!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Kasım 2024 18:09 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 18:11
Akdeniz temsilcisi, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Trendyol Süper Lig'de Dalcı, takımın başında yer alacağı açıklandı.
Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da Serkan Damla'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Dalcı getirildi. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: tgrthaber.com