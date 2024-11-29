Adana Demirspor Mustafa Dalcı'ya emanet!

29 Kasım 2024 18:09 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 18:11

Akdeniz temsilcisi, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Trendyol Süper Lig'de Dalcı, takımın başında yer alacağı açıklandı.