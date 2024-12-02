Adana Demirspor PFDK'ya sevk edildi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
02 Aralık 2024 20:00 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 23:29
Trendyol Süper Lig'de zor günler geçiren Adana Demirspor, PFDK'ya sevk edildi.
TFF Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor'u PFDK sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor'a karşı oynanan maçtaki çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle Adana Demirspor'un disipline gönderildiği belirtildi.
Adana Demirspor antrenörü Muhammed Türkmen ve Antalyaspor antrenörü Cihat Güller'in ise sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
Kaynak: tgrthaber.com