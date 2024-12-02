Tgrt Haber
Haberler>Spor>Adana Demirspor PFDK'ya sevk edildi!

Adana Demirspor PFDK'ya sevk edildi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
02 Aralık 2024 20:00 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 23:29
Adana Demirspor PFDK&#039;ya sevk edildi!

Trendyol Süper Lig'de zor günler geçiren Adana Demirspor, PFDK'ya sevk edildi.

TFF​ Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor​'u PFDK​ sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor​'a karşı oynanan maçtaki çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle Adana Demirspor'un disipline gönderildiği belirtildi.

Adana Demirspor antrenörü Muhammed Türkmen ve Antalyaspor antrenörü Cihat Güller'in ise sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
adana demirsporpfdktffkonyaspor

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...