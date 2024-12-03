Adana Demirspor, Türkiye Kupası'nda uzatmalarda turu buldu!

03 Aralık 2024 22:09 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 22:18

Trendyol Süper Lig takımı Adana Demirspor, Türkiye Kupası 4. Turu'nda Sebat Gençlikspor'u uzatmalarda 4-3'lük skorla mağlup etti.

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Türkiye Kupası​ 4. Turu'nda Adana Demirspor​ ile Sebat Gençlikspor karşı karşıya geldi. Adana Demirspor, Sebat Gençlikspor karşısında uzatmalarda bulduğu golle 4-3 kazandı.

Adana Demirspor'un gollerini 50. dakikada Tolga Kalender, 59. dakikada Semih Güler, 62. dakikada Florent Shehu ile 103. dakikada Arda Okan Kurtulan kaydetti. Sebat Gençlikspor'da fileleri 34 ve 40. dakikalarda Adnan Gülen ile 66. dakikada penaltıdan Taha Balcı havalandırdı.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor, Türkiye Kupası'nda tur atlayan takım oldu.