Adana Demirspor'da Galatasaray mesaisi devam etti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
04 Şubat 2025 22:28 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 22:39
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Adana Demirspor'da hazırlıklar sürdürüldü.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde çalışma yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan çalışmada mavi-lacivertliler, kuvvet antrenmanı ve bölüm koşuları gerçekleştirdi.
Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Galatasaray ile Adana Demirspor, ligin 23. haftasında 9 Şubat Pazar saat 19.00'da karşılaşacak.
Kaynak: tgrthaber.com