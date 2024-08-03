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Adana Demirspor'dan 'kebaplı' forma tanıtımı! 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
03 Ağustos 2024 21:58 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 22:02

Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor, 2024/2025 sezonu için giyecekleri formaları tanıtan bir video yayınladı. Adana ekibi, 'kebap' temalı forma tanıtım videosu ile sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Adana Demirspor, Süper Lig'in 2024/2025 sezonunda giyeceği formaları bir tanıtım videosu ile açıkladı.

Üç farklı tasarım olarak sunulan formalar, çubuklu, siyah ve beyaz modelleriyle futbolseverlerin beğenisine sunuldu.

Adana Demirspor'dan 'kebaplı' forma tanıtımı!  - 1. Resim

Adana takımının resmi mağazasında 1940 TL'ye satışa çıkarılan formaların tanıtım videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Videoda Adana'nın meşhur yemeği kebap öne çıkarıldı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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