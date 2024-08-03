Adana Demirspor'dan 'kebaplı' forma tanıtımı!
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
03 Ağustos 2024 21:58 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 22:02
Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor, 2024/2025 sezonu için giyecekleri formaları tanıtan bir video yayınladı. Adana ekibi, 'kebap' temalı forma tanıtım videosu ile sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Adana Demirspor, Süper Lig'in 2024/2025 sezonunda giyeceği formaları bir tanıtım videosu ile açıkladı.
Üç farklı tasarım olarak sunulan formalar, çubuklu, siyah ve beyaz modelleriyle futbolseverlerin beğenisine sunuldu.
Adana takımının resmi mağazasında 1940 TL'ye satışa çıkarılan formaların tanıtım videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Videoda Adana'nın meşhur yemeği kebap öne çıkarıldı.
Kaynak: tgrthaber.com