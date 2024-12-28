Adana Demirsporlu taraftarlar, kulübün 84. kuruluş yıl dönümünü kutladı!

28 Aralık 2024 21:17 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 21:12

Adana Demirspor taraftarı, mavi-lacivertli kulübün 84. kuruluş yıl dönümünü havai fişek ve meşalelerle kutladı.

Seyhan​ Nehri kıyısında toplanan taraftar​ grupları, havai fişek atarak meşaleler yaktı. Nehrin üzerindeki yaya köprüsüne "Demirspor'a sahip çık Adana​" pankartı asan mavi-lacivertli taraftarlar, tezahüratlarla kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Taraftarlar, bu günü takımın kötü gidişinin önüne geçilmesi için bir "haykırış" olarak kutladıklarını vurguladılar.