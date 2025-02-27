Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Adana Demirspor'un borcu açıklandı! Murat Sancak destek istedi

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, kulübü eski günlerine döndürmek için destek çağrısı yaptı. Adana temsilcisinde esas hedef ise yeniden dernek statüsüne kavuşabilmek. İşte toplam borç ve sürece dair tüm beklentiler.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Adana Demirspor'un borcu açıklandı! Murat Sancak destek istedi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
27.02.2025
saat ikonu 09:04
|
GÜNCELLEME:
27.02.2025
saat ikonu 09:07

Adana Demirspor'un sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat Sancak, taraftar liderleriyle istişare yaptıklarını ve kulüp için yapılacaklar konusunda görüş birliğine varıldığını açıkladı. Destek kapsamında toplanacak paralara da değinen Sancak, danışma kurulundan bahsetti.

YETKİLER KURULDA

Süreci anlatan başkan, "Adana Demirspor Kulübü Derneği adına yeni oluşturulacak yetkili danışma kurulu, bu süreci yönetecektir. Toplanan paraların yetkileri danışma kurulunda olacak ve benimle istişare ederek kulübün acil borçlarının ödenmesinde ve tahtanın açılmasında kullanılacaktır." bilgilendirmesini yaptı. Ayrıca borçların ödenmesi halindeyse dernek statüsünün geri geleceğine değinen Sancak, "Kulüp borçlarının ödenmesinin önü açılırsa (Tahmini 30-35 milyon Euro) Adana Demirspor Kulübü tekrar dernek statüsüne geçirilecektir. Adana'nın ve yönetiminin güç birliği ile derneğe toplanacak tutarın Adana Demirspor'un borçları ve gelecekte daha güçlü bir şekilde Süper Lig'e çıkması için kullanılması kararı alınmıştır. İlgili borç tutarının toplanması halinde şirket hisselerini derneğe devredeceğimi ya da toplandığı tutar kadar hisse oranına göre derneğe hisse devri yapacağımı ve borç haricinde herhangi bir talebim olmayacağını taahhüt ediyorum." ifadelerini kullandı.

Murat Sancak: "Şirketleşme kaçınılmaz olacak" - Adana Haberleri

HER ŞEY ADANA DEMİRSPOR İÇİN VURGUSU

Sancak son olarak, "Maddi ve manevi yaptığım bütün fedakarlıklar Adana Demirspor için feda olsun. Adana'nın tüm dinamiklerini elini taşın altına koymalarını ve Adana şehrine ait olan bu kulübe sahip çıkmalarını ümit ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.

Sıkça Sorulan Sorular

ADANA DEMİRSPOR'UN KAÇ PUANI VAR?
Süper Lig tablosunda son sırada bulunan Adana Demirspor, aldığı cezalar sebebiyle -3 puana sahip.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Serhat Akın'ın Ali Koç'a borcu mu var? Ümit Özat'tan "Açıklarım" mesajı!
Beşiktaş'ta Serdar Adalı resmen devrede! Kerem Aktürkoğlu transferi bitiriyor
ETİKETLER
#adana demirspor
#murat sancak
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.