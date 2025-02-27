Adana Demirspor'un borcu açıklandı! Murat Sancak destek istedi

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, kulübü eski günlerine döndürmek için destek çağrısı yaptı. Adana temsilcisinde esas hedef ise yeniden dernek statüsüne kavuşabilmek. İşte toplam borç ve sürece dair tüm beklentiler.

Adana Demirspor'un sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat Sancak, taraftar liderleriyle istişare yaptıklarını ve kulüp için yapılacaklar konusunda görüş birliğine varıldığını açıkladı. Destek kapsamında toplanacak paralara da değinen Sancak, danışma kurulundan bahsetti.

YETKİLER KURULDA

Süreci anlatan başkan, "Adana Demirspor Kulübü Derneği adına yeni oluşturulacak yetkili danışma kurulu, bu süreci yönetecektir. Toplanan paraların yetkileri danışma kurulunda olacak ve benimle istişare ederek kulübün acil borçlarının ödenmesinde ve tahtanın açılmasında kullanılacaktır." bilgilendirmesini yaptı. Ayrıca borçların ödenmesi halindeyse dernek statüsünün geri geleceğine değinen Sancak, "Kulüp borçlarının ödenmesinin önü açılırsa (Tahmini 30-35 milyon Euro) Adana Demirspor Kulübü tekrar dernek statüsüne geçirilecektir. Adana'nın ve yönetiminin güç birliği ile derneğe toplanacak tutarın Adana Demirspor'un borçları ve gelecekte daha güçlü bir şekilde Süper Lig'e çıkması için kullanılması kararı alınmıştır. İlgili borç tutarının toplanması halinde şirket hisselerini derneğe devredeceğimi ya da toplandığı tutar kadar hisse oranına göre derneğe hisse devri yapacağımı ve borç haricinde herhangi bir talebim olmayacağını taahhüt ediyorum." ifadelerini kullandı.

HER ŞEY ADANA DEMİRSPOR İÇİN VURGUSU

Sancak son olarak, "Maddi ve manevi yaptığım bütün fedakarlıklar Adana Demirspor için feda olsun. Adana'nın tüm dinamiklerini elini taşın altına koymalarını ve Adana şehrine ait olan bu kulübe sahip çıkmalarını ümit ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.