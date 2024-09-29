Adana'nın vergi rekortmeni bir İtalyan! Bu işte bir gariplik var

29 Eylül 2024 13:43 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 13:44

Nufüs bakımından Türkiye'nin en büyük 7'nci ili olan Adana'da vergi rekortmeni bir İtalyan oldu. Futbol Süper Lig ekibi Adana Demirspor'u çalıştırdığı dönemde 36 milyon 479 bin liralık vergi beyanında bulunan şimdinin A Milli Takım Teknik direktörü Vincenzo Montella, şehrin gelir vergisi rekortmeni oldu.

Süper Lig ekibi Adana​ Demirspor​'da Eylül 2021-Haziran 2023 yılları arasında görev yapan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella​, şehrin gelir vergisi rekortmeni ünvanına erişti.

Adana Defterdarlığı tarafından hazırlanan , 2023 yılı vergilendirme döneminde en fazla vergi beyan eden mükellefleri listesinin ilk sırasında yer alan şimdilerin A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, 36 milyon 479 bin liralık vergi beyanına bulundu.

FUTBOLCU YUSUF SARI​ DA LİSTEDE

İkinci ise 16 milyon 585 bin 46 lira gelir vergisi beyanıyla turunçgil üreticisi Bülent Özler oldu. Adana Demirsporlu futbolcu Yusuf Sarı da rekortmenler listesinin 15'inci sırasında kendisine yer buldu.

Türkiye'deki iller arasında 2 milyon 270 bini aşkın nüfusuyla en kalabalık şehirlerimiz sırlamasında 7'ni sırada yer alan Adana'nda binlerce iş insanının yerine İtalyan bir spor adamının vergi rekortmeni olması tartışmaları da beraberinde getirdi.