Adanaspor'un hisseleri devredildi!

17 Aralık 2024 19:07 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 19:10

Trendyol 1. Lig takımı Adanaspor, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, kulübün hisselerinin iş insanı Ergin Göleli'ye devredildiğini açıkladı.

Trendyol 1. Lig takımı Adanaspor​, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, kulübün hisselerinin iş insanı Ergin Göleli'ye devredildiğini duyurdu.

Turuncu-Beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından 'Akgül Ailesi' imzası taşıyan paylaşımda,

"Değerli Adanaspor camiası,

Bildiğiniz üzere Akgül ailesi olarak 19 yıldır Adanaspor'umuzun bir parçası olduk. Bu süreçte kulübümüze hizmet etmekten büyük gurur ve onur duyduk. Bugün itibariyle Adanaspor'daki görevimizi tamamlayarak hisselerimizi Sayın Ergin Göleli'ye devretmiş bulunuyoruz.

Adanaspor, bizim için sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda bir aile, bir tutku ve bir yaşam biçimi oldu. Görev süremiz boyunca kulübümüzün başarısı için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bu yolda bizimle birlikte yürüyen, emek veren tüm yönetici, teknik direktör ve futbolcularımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Adanaspor'a olan sevgimiz ve bağlılığımız sonsuza dek sürecek. Bundan sonra da kulübümüzün her zaman yanında olacak, maddi ve manevi desteğimizi sürdüreceğiz.

Taraftarlarımıza ise şükranlarımızı sunuyoruz. Onların eşsiz desteği ve sevgisi olmadan hiçbir başarı mümkün olmazdı. Adanaspor'un şanlı tarihine yakışır yeni zaferler ve şampiyonluklar yaşayacağına yürekten inanıyor, geçirdiğimiz güzel günleri tekrar yaşamanızı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.