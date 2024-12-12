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Aday çıkmayan Denizlispor kulübün anahtarlarını valiliğe teslim edecek!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Aralık 2024 21:35 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 21:43
Aday çıkmayan Denizlispor kulübün anahtarlarını valiliğe teslim edecek!

Süper Lig'de bir zamanlar fırtına gibi esen Denizlispor başkan bulamıyor. İstifa kararı alan Başkan Ahmet Yalın Yıldırım, kulübün anahtarlarını Valilik ve Belediye bırakacağını duyurdu.

Aday çıkmayan Denizlispor sahipsiz kaldı... Nesine 3. Lig'in 4. Grup'ta mücadele eden Denizlispor Kulübünde ertelenen olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmadı, mevcut başkan ve yönetim kurulu görevinden istifa etti. 

Aday çıkmayan Denizlispor kulübün anahtarlarını valiliğe teslim edecek! - 1. Resim

ANAHTAR TESLİM EDİLECEK

Denizlispor’un olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayı çıkmadı. Kulüpten yapılan açıklamada ise “Yönetim Kurulu görevinden istifa etmiştir. Yarın, kulübümüzün anahtarları valilik ve belediyeye teslim edilecektir” ifadeleri yer aldı.

Aday çıkmayan Denizlispor kulübün anahtarlarını valiliğe teslim edecek! - 2. Resim

4 Aralık’ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurula giden Denizlispor’da yeterli ekseriyan sağlanamadığı için kongre 12 Aralık’a ertelenmişti. Bugün gerçekleşen kongrede ise aday çıkmadı. Yalnızca mevcut başkan Ahmet Yalın Yıldırım ve yönetimin katıldığı kongre İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından başladı. Başkan Yıldırım’ın kısa konuşmasının ardından sona eren kongrede salondaki koltukların tamamının boş olması ise dikkatlerden kaçmadı. Denizlispor’dan yapılan açıklamada ise “Bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurulda herhangi bir aday çıkmamıştır. Bu nedenle, mevcut kulüp başkanımız Ahmet Yalın Yıldırım ve Yönetim Kurulu görevinden istifa etmiştir. Yarın, kulübümüzün anahtarları Valilik ve Belediye'ye teslim edilecektir” ifadeleri yer aldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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