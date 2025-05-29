Adem Asil'den altın madalya geldi: Avrupa Şampiyonası'nda büyük zafer!

Adem Asil, Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayı ülkemize getirdi. Milli sporcumuz, 82.398 puanla birinci oldu.

ADEM ASİL ALTIN MADALYA KAZANDI

Leipzig kentindeki fuar alanında organize edilen şampiyonanın 4. gününün akşam seansında erkekler bireysel genel tasnif finali yapıldı. Yer aleti, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel bar ve barfikste serilerini sunan Adem Asil; elde ettiği 82.398 puanla altın madalyanın sahibi oldu. Son olarak ise milli sporcu, 2023'te Antalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da bireysel genel tasnifte altın madalya kazanmıştı.

https://x.com/aa_spor/status/1928168591318282448