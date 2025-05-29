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 | Burak Ayaydın

Adem Asil'den altın madalya geldi: Avrupa Şampiyonası'nda büyük zafer!

Adem Asil, Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Milli cimnastikçi, bireysel genel tasnifte zirveye çıktı.

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Adem Asil'den altın madalya geldi: Avrupa Şampiyonası'nda büyük zafer!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 23:27
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 23:27

Adem Asil, Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayı ülkemize getirdi. Milli sporcumuz, 82.398 puanla birinci oldu.

ADEM ASİL ALTIN MADALYA KAZANDI

Leipzig kentindeki fuar alanında organize edilen şampiyonanın 4. gününün akşam seansında erkekler bireysel genel tasnif finali yapıldı. Yer aleti, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel bar ve barfikste serilerini sunan Adem Asil; elde ettiği 82.398 puanla altın madalyanın sahibi oldu. Son olarak ise milli sporcu, 2023'te Antalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da bireysel genel tasnifte altın madalya kazanmıştı.

https://x.com/aa_spor/status/1928168591318282448

Sıkça Sorulan Sorular

FUTBOL VE BASKETBOL DIŞINDAKİ BRANŞLARDA SPORCULAR NASIL DESTEK BULUYOR?
Kulüp ya da belediye desteğini gözeten sporcular, altın madalya yolunda zorlu sınavlar veriyorlar.
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ETİKETLER
#adem asil
#altın madalya geldi
#Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası
#Spor
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